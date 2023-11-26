محمد فاروق يطرح سؤالا لجماهير الزمالك بعد الفوز على أبو سليم الليبي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أبو سليم الليبي، بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الإعلامي محمد فاروق عبر حسابه على “فيس بوك”: “في رأيك من هو نجم مباراة اليوم الزمالك و أبو سليم؟”.

وبهذه النتيجة؛ احتل نادي الزمالك وصافة ترتيب مجموعته في الكونفدرالية الإفريقية، برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن ساجرادا إسبيرانزا الأنجولي صاحب الصدارة، بينما يأتي أبو سليم في المركز الثالث دون أهداف.