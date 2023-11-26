مشرعون أمريكيون يضعون شروطا على المساعدات المقدمة لإسرائيل

أعرب أعضاء في الكونجرس، يوم الأحد، عن دعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي لفرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل بهدف تقليل الخسائر في صفوف المدنيين في صراع غزة وفقا لما نشرته “وول ستريت جورنال”.

وشدد النائب رو خانا “ديمقراطي من كاليفورنيا”، على ضرورة قيام وزارة الخارجية بضمان استخدام المساعدات بطريقة تتفق مع معايير حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذا المبدأ ينطبق عالميًا وليس فقط على إسرائيل.

في ظهور له في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة “إيه بي سي نيوز”، قال النائب رو خانا “تحتاج وزارة خارجيتنا إلى التأكد من عدم استخدام أي من مساعداتنا بطريقة تنتهك حقوق الإنسان.. وهذا ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل في جميع أنحاء العالم”.

في برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي تبثه شبكة إن بي سي، أقر النائب مايكل تيرنر (جمهوري من ولاية أوهايو)، الذي يرأس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، بوضوح سياسة البيت الأبيض والولايات المتحدة فيما يتعلق بتقليل الخسائر البشرية الفلسطينية غير المرتبطة بحماس.

عندما سُئل عن التصويت لصالح المساعدات المشروطة لإسرائيل، قال تيرنر: "لن أقترح ذلك، لكنني أعتقد أنه يعكس بدقة سياسة الولايات المتحدة".

تسلط المناقشات الضوء على تزايد الإتفاق بين الحزبين في الكونجرس لضمان توافق المساعدة الأمريكية مع اعتبارات حقوق الإنسان وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط. يعكس الموقف الدقيق مدى تعقيد الوضع والالتزام بالموازنة بين دعم الحلفاء والاهتمام الأوسع بالمبادئ الإنسانية.