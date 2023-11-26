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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخر فرصة.. خصم يتخطى الـ2000 جنيه على أحدث آيفون iPhone 15 Plus

آخر فرصة..خصم يتخطى
آخر فرصة..خصم يتخطى ال 2000 جنيه على أحدث آيفون iPhone 15 Pl

على الرغم من انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي؛ إلا أن العروض ما زالت تتوالى في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى؛ لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

وشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون سنغافورة يبيع هاتف iPhone 15 Plus بخصم 90 دولارا سنغافوري "أي ما يعادل تقريبا 2070 جنيها مصريا" ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 1520 دولارا سنغافوريا. 

آخر فرصة.. خصم يتخطى ال 2000 جنيه على أحدث آيفون iPhone 15 Plus

مواصفات هاتف iPhone 15 Plus

 

• يدعم الهاتف خاصية الدفع اللاتلامسي الـ NFC .

• يدعم الهاتف شريحة إتصال من نوع Nano Sim وشريحة إتصال من نوع eSim أو شريحتين اتصال .

• يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G .

• يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة الـ IP68 المقاوم للماء حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة .

• الخامات المستخدمة في الهاتف تأتي من الزجاج مع إطار من المونيوم .

• وزن 201 جرام مع ابعاد 160.9×77.8×7.8 ملم .

• الشاشة تأتي شكل Dynamic Island في منتصف الشاشة وتأتي من نوع Super Retina XDR OLED بمساحة 6.7 إنش بدقة 1284×2778 بكسل مع معدل كثافة بكسلات بمعدل 458 بكسل لكل إنش بالإضافة إلى طبقة حماية Ceramic Shield glass داعمة للـ HDR10 والدولبي فيجن مع معدل تحديث 60 هيرتز مع سطوع يصل الي 2000 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .
– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا بايت .
– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري .

• يأتي بمعالج من شركة ابل من نوع A16 Bionic بتكنولوجيا الـ 4 نانو مع معالج رسومي Apple GPU 5-core graphics فهو نفس المعالج القديم الذي يأتي في هواتف الايفون 14 برو السابقة .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.9 وتدعم الاوتوفوكس , كما يوجد عدسة ثانية للـ Face ID والعزل .

• الكاميرا الخلفية تأتي مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.6 وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بمعدل التقاط 24 و25 و30 و60 إطار في الثانية الواحدة كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 25 و30 و60 و120 و240 إطار في الثانية الواحدة .

• الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e كما يدعم الـ Dual-band, hotspot .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه لخاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS .

• وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف بصمة الوجه كما يدعم الهاتف معظم المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب والضغط الجوي .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو لتحصل على صوت أعلى .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث من نوع الـ Type C 2.0 .

• البطارية تأتي بسعة 4383 مللي أمبير كما تدعم الشحن السريع بقوة 20 واط والشحن اللاسلكي الـ MagSafe بقوة 15 واط والشحن اللاسلكي مع شواحن الـ Qi العادية بقوة 7.5 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل iOS 17 .

• يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر والأصفر والأزرق والوردي .

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