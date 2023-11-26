أحمد السقا ينعى الفنان طارق عبدالعزيز: مع السلامة يا طيب

نعى النجم أحمد السقا، الفنان طارق عبد العزيز، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ونشر "السقا" صورة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع"انستجرام"، معلقا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته مع السلامة يا طيب".

يذكر أن آخر أعمال طارق عبد العزيز كان مشاركته في مسلسل "أعمل ايه" بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الادريسي، صبري عبد المنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.