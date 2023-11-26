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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس اتحاد العمال: ندعم الرئيس السيسي.. ومصر عطلت صفقة القرن

السيسي
السيسي

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ الاتحاد عقد مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات، موجها الشكر لعمال مصر لأنهم سباقون في هذا الصدد.

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وأضاف خلال حواره مع الإعلامية «هبة جلال»، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور»: «عمال مصر تبرعوا بالمال والمجهود الذاتي وحائط الصواريخ في فترة حرب الاستنزاف، وبالتالي، فإنه ليس غريبا عليهم أن يكونوا داعمين ومساندين للدولة المصرية». 


وتابع رئيس اتحاد عمال مصر: «دعمنا زاد للرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أكدت أزمة قطاع غزة أن الرئيس السيسي هو الأنسب لقيادة مصر، فالبلد لديه قضايا أمنية تجعل وجود قائد عسكري محنك لإدارتها أمرا حتميا». 
وأوضح: «العفي مفيش حد بياكل لقمته، ولابد أن يكون لدينا رؤية مستقبلية، فكل العالم يعاني من أزمات اقتصادية واضطرابات وحروب، ومصر مستهدفة للجميع، حيث أنها وقفت أمام الجميع وعطلت صفقة القرن وأثبتت أنه لا أساس لها من الصحة».
 

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