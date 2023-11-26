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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الرئيس الاوكراني: زيلينسكي في حالة هستيرية بعد رفض هولندا إمداده بطائرات F16

زيلينسكي
زيلينسكي

أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الحكومة الهولندية الجديدة قد ترفض تزويد أوكرانيا بطائرات "إف-16".


وقال على موقع "يوتيوب": "لقد ضاعت هولندا، وهذا يعني أن هذه الطائرات على الأرجح لن تصل. سيكون زيلينسكي في حالة هستيرية الآن. لقد ضاع كل شيء".
 

ووفقا له، فإن حزب الحرية اليميني المتطرف الذي وصل إلى السلطة في هولندا، سيرفض مساعدة كييف وتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمقاتلات المطلوبة من طراز"إف-16".

وأشار سوسكين أيضًا إلى أنه بالنسبة لحكومة زيلينسكي، التي ترتكب أخطاء باستمرار على المسرح العالمي، فإن المستقبل القريب سيكون حزينًا للغاية، حيث سيبتعد المزيد من حلفاء أوكرانيا عنها، وسيتم تقليل دعمهم أو توقفه تمامًا.

أضاف: "كل شيء يسير وفق أسوأ السيناريوهات. زيلينسكي وأندريه إرماك (رئيس مكتبه) وشركاؤه يختارون أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تحدث".


تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدأا يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي، آخذ في الضعف. 

ووفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون، مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق

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