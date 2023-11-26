وزير الخارجية الأمريكي: الجهود الجارية ستستمر حتى يتم تأمين حرية جميع الرهائن

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، عن ارتياحه للإفراج عن الرهائن اليوم، خاصة بالنسبة للفتاة الأمريكية التي احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الرابع.

أعرب الوزير بلينكن، من خلال تغريدة علي موقع أكس، عن تفاؤله بأن الجهود الجارية ستستمر حتى يتم تأمين حرية جميع الرهائن.

يأتي تعليق الوزير الأمريكي كجزء من الجهود الدولية الأوسع لمعالجة الوضع المعقد في فلسطين، وخاصة في أعقاب الأعمال العدائية التي استمرت بها إسرائيل لمدة 50 يوما ضد غزة مما أسفر عن استشهاد آلاف الأطفال والنساء.

تأكيد الوزير بلينكن على السعي المستمر لتحقيق الحرية لجميع الأسرى؛ يبرز التزام الولايات المتحدة بمحاولة الضغط علي إسرائيل لتمديد الهدنة الإنسانية للإفراج عن مزيد من الرهائن

ومع ظهور المبادرات الدبلوماسية، يظل المجتمع الدولي متابعًا للمفاوضات الجارية والإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لمعالجة أزمة الرهائن والأسري.