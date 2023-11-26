قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل التومية في المنزل.

مقادير التومية

٣ ملعقة كبيرة نشا

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة كبيرة عصير ليمون

رشة ملح حسب الذوق

رشة سكر

ملعقة صغيرة خل

2 معلقه كبيرة زبادي

نصف كوب زيت

2 كوب ماء

طريقة عمل التومية في المنزل

في وعاء عميق توضع الماء و النشا و تقلب حتي يذوب النشا تماما.

يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل، ويكون لونه شفافا، وسمكه ثقيل، ثم يترك ليبرد.

في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا و التوم و الملح و السكر و الليمون و الخل و الزبادي و تخلط المكونات جيدا.

يضاف الزيت بالتدريج والخلاط يعمل؛ حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل وناعم.

يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق، ثم يقدم.

لو أردتِ حفظ التومية لأكثر من 3 أيام أو في الفريزر؛ يحفظ دون إضافة الزبادي، ويضاف الزبادي عند التقديم، ويقلب جيدا.