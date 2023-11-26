قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل التومية في المنزل.
مقادير التومية
٣ ملعقة كبيرة نشا
ملعقة صغيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح حسب الذوق
رشة سكر
ملعقة صغيرة خل
2 معلقه كبيرة زبادي
نصف كوب زيت
2 كوب ماء
طريقة عمل التومية في المنزل
في وعاء عميق توضع الماء و النشا و تقلب حتي يذوب النشا تماما.
يرفع النشا علي نار متوسطة مع التقليب المستمر حتي يثقل، ويكون لونه شفافا، وسمكه ثقيل، ثم يترك ليبرد.
في الخلاط الكهربائي يوضع خليط النشا و التوم و الملح و السكر و الليمون و الخل و الزبادي و تخلط المكونات جيدا.
يضاف الزيت بالتدريج والخلاط يعمل؛ حتى نحصل على قوام كريمي ثقيل وناعم.
يحفظ في الثلاجة في برطمان مُحكم الغلق، ثم يقدم.
لو أردتِ حفظ التومية لأكثر من 3 أيام أو في الفريزر؛ يحفظ دون إضافة الزبادي، ويضاف الزبادي عند التقديم، ويقلب جيدا.