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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم المنتخب السابق: موديست لم يقدم الإضافة الفنية و مهاجم ميدياما ليس الخيار الأفضل للأهلي

صدى البلد

أكد وليد صلاح عبداللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن جوناثان سواه مهاجم فريق ميدياما الغاني ظهر بمستوى جيد أمام الأهلي، ويمتاز بالسرعة والقوة وهو اللاعب الوحيد الذي لفت الأنظار من جانب الضيوف، مشيرًا إلى أنه لن يحكم عليه من مجرد مباراة ويجب على أي نادٍ يريد ضمه أن يتابعه لفترة طويلة.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "جوناثان سواه ليس هو اللاعب المطلوب من جانب مارسيل كولر، فهو يريد لاعب يجيد التسجيل من داخل منطقة الجزاء، لأنه يريد رقم 9 بشكل صريح، كما أنه تخلى عن محمد شريف لأنه لا يناسب طريقة لعبه، بينما مهاجم ميدياما يتحرك كثيرا بعيدا عن منطقة الجزاء".

 

وأضاف: "طريقة لعب كولر، تعتمد على رأس الحربة القوي داخل منطقة الجزاء، والاعتماد على الطرفين ووسط الملعب في صناعة اللعب وتسجيل الاهداف، ولم أعد أثق في المدرب السويسري بسبب اختياره بعض الصفقات وكذلك رحيل لاعبين مؤثرين مثل استقدام صلاح محسن ورحيل محمد شريف".

 

وأكمل: "كولر لم يختار صفقات الأهلي، هناك لاعبين مثل إمام عاشور جاءت بالأمر المباشر، وأنتوني موديست لا أعرف سبب التعاقد معه وهو لم يشارك منذ مايو الماضي، وكان من المفترض متابعته بشكل أفضل، والأهلي حاليًا يقوم بتجهيزه بدلا من مشاركته بشكل أساسي بل وتعرض للإصابة العضلية وسيغيب عن بعض المباريات".

 

وأتم: "الأهلي لا يتعاقد مع لاعب لمرحلة معينة، لذلك كان هناك خطأ كبير ضم موديست والذي لم يقدم اي إضافة فنية للفريق".

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