جولة بـ متحف إيمحتب قبل افتتاحه الأحد المقبل.. صور

أعلن أحمد عيسي وزير السياحة و الآثار عن افتتاح متحف إيمحتب الكائن بمنطقة آثار سقارة يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من كافة أعمال الترميم و التشطيب ليعود مرة أخري لاستقبال الجمهور من المصريين والأجانب.
ويرصد “صدى البلد”، أبرز 10 معلومات عن متحف إيمحتب أشهر متاحف مصر والأبرز بين نظرائه في السطور القادمة و الذى يحكي حياة الملوك .
متحف إيمحتب
1-يقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة.
2-يحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة.
3-يضم شخصيات ملكية شهيرة أبرزها أوناس.
4-قاعدة تمثال للملك زوسر.
5-يضم تمثال المهندس إيمحتب.
6-بدأ بناء المتحف عام 1997م لتخليد وتكريم ذكرى الحكيم والمهندس والمعماري إيمحتب.
7-إيمحتب مصمم ومنفذ المجموعة الهرمية للملك زوسر.
8-إيمحتب هو عميد الطب والهندسة في مصر القديمة.
9-يضم متحف إيمحتب 500 قطعة أثرية.
10- يوجد بـ متحف إيمحتب نموذج لمقبرة تضم أقدم مومياء ملكية خاصة بالملك «مرنرع».
يذكر أن متحف إيمحتب صاحبه المهندس المعماري العظيم الخاص بالملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة- الدولة القديمة 2650 حوالي ق.م ,والمسئول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.