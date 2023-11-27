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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جولة بـ متحف إيمحتب قبل افتتاحه الأحد المقبل.. صور

متحف إيمحتب
متحف إيمحتب

أعلن أحمد عيسي وزير السياحة و الآثار عن افتتاح متحف إيمحتب الكائن بمنطقة آثار سقارة يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر القادم، عقب الانتهاء من كافة أعمال الترميم و التشطيب ليعود مرة أخري لاستقبال الجمهور من المصريين والأجانب.


ويرصد “صدى البلد”، أبرز 10 معلومات عن متحف إيمحتب أشهر متاحف مصر والأبرز بين نظرائه في السطور القادمة و الذى يحكي حياة الملوك .

متحف إيمحتب

1-يقع متحف إيمحتب في منطقة آثار سقارة، على بعد 20 كم من هضبة الجيزة.


2-يحتوي على آثار رائعة لملوك وملكات مصر القديمة.

 
3-يضم شخصيات ملكية شهيرة أبرزها أوناس.

 
4-قاعدة تمثال للملك زوسر.


5-يضم تمثال المهندس إيمحتب.


6-بدأ بناء المتحف عام 1997م لتخليد وتكريم ذكرى الحكيم والمهندس والمعماري إيمحتب.

 
7-إيمحتب مصمم ومنفذ المجموعة الهرمية للملك زوسر.


8-إيمحتب هو عميد الطب والهندسة في مصر القديمة.


9-يضم متحف إيمحتب 500 قطعة أثرية.

 
10- يوجد بـ متحف إيمحتب نموذج لمقبرة تضم أقدم مومياء ملكية خاصة بالملك «مرنرع».

يذكر أن متحف إيمحتب صاحبه المهندس المعماري العظيم الخاص بالملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة- الدولة القديمة 2650 حوالي ق.م ,والمسئول عن بناء أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ وهي المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك زوسر.
 

متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف إيمحتب
متحف ايمحتب ايمحتب إفتتاح متحف إيمحتب سقارة آثار سقارة

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