بعد اختطاف سفينتين إسرائيليتين.. أمريكا: الأمن البحري ضروري للاستقرار الإقليمي

قالت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الإثنين في نبأ عاجل ان الأمن البحري ضروري للاستقرار الإقليمي.

ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية، نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي، أن مسلحين مجهولين استولوا على سفينة شحن النفط "سنترال بارك" في خليج عدن يوم الأحد.

وتتم إدارة ناقلة النفط من قبل شركة زودياك ماريتايم المملوكة لإسرائيل، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن، ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات في المنطقة فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

ووفقا للأسوشيتد برس، تم الاستيلاء على سنترال بارك، التي ترفع العلم الليبيري، في خليج عدن، وتحمل السفينة حمولة كاملة من حمض الفوسفوريك، بحسب تصريحات شركة زودياك ماريتايم التي تدير الشاحنة.