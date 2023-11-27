برفقة محمود الليثى.. هيفاء وهبى تنشر صورا جديدة من كواليس فيلم "جورى"

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة جديدة من كواليس فيلمها الجديد "جورى" والمقرر عرضه قريبا.

وظهرت هيفاء وهبي داخل طائرة برفقة محمود الليثى وكريم عفيفى.

فيلم "جوري" إخراج مرقس عادل، تأليف هيثم سعيد، ويشاركها البطولة بيومي فؤاد وكريم عفيفي ومحمود الليثي وسليمان عيد، ومحمد كيلاني ونانسي صلاح وتوني ماهر.

آخر ظهور لهيفاء وهبي

شاركت الفنانة صورا جديدة لها، خلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، حيث شاركتها لمتابعيها عبر حسابهاالرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها بإطلالة ساحرة ومحتشمة.

وظهرت فى الصور، وهي عباءة واسعة باللونين الأسود والذهبي وبأكمام طويلة تنتهي بشراشيب من نهايات الأكمامونهايات العباءة، وقد اختارت حقيبة من الجلد اللامع باللون الأخضر القاتم.

وتركت هيفاء وهبي شعرها منسدلا على كتفيها، بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها.

واختارت هيفاء وهبي، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تعتمد على الألوان الترابية، وقد اختارت اللونالكشميري للشفاه، مع الكحل الأسود، والماسكرا، والآي لاينر.

وأكملت هيفاء وهبي إطلالتها، ببعض الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين وأسورة وخاتما باللون الذهبي، وهو ماتناسب مع تفاصيل إطلالتها.