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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها بالأسود الساحر

زينب فياض
زينب فياض

خطفت زينب فياض ابنة اللبنانية هيفاء وهبي، أنظار جمهورها بأحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتالقت زينب فياض بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت جمبسوت جريئا مكشوفا باللون الأسود، أما من الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج جريء، أبرز جمال ملامحها.

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علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.

وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

 

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