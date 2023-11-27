أفضل هواتف للشباب تحت 25 سنة.. سعر رخيص وإمكانيات عالية جدا

وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة الأبحاث Techarc، يشهد سوق الهواتف الذكية الهندي الذي يعد من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم تحولًا كبيرًا، حيث يفضل الشباب بشكل متزايد Lava و OnePlus على العلامات التجارية الأكثر رسوخًا مثل Redmi و Realme.

يشير التقرير، الذي يعتمد على مسح شمل 3631 شابًا هنديًا (حتى سن 25 عامًا)، إلى أن Lava و OnePlus تكتسبان شعبية في الهند.

Lava تتمتع بأعلى رضا للعملاء بين الشباب في الهند حظيت Lava على وجه الخصوص برضا عملاء مرتفع بين المشترين الشباب، حيث عبر أكثر من 82٪ من مستخدمي الهواتف الذكية Lava عن نيتهم ​​الترقية إلى هاتف Lava آخر.

يبدو أن طرح سلسلة Lava's Blaze و Agni و Yuwa قد لاقى استقبالًا جيدًا من المستخدمين، مما يساهم في جاذبية العلامة التجارية المتزايدة.

كما تكتسب OnePlus زخمًا بين عشاق الهواتف الذكية الهنود الشباب، حيث من المحتمل أن يلتزم 81٪ من المستخدمين الحاليين بالعلامة التجارية لشرائهم التالي.

يتشارك Samsung و Vivo في المركز الثالث، حيث عبر 67٪ من مستخدميهم الحاليين عن تفضيلهم للبقاء ضمن العلامة التجارية لترقية هواتفهم الذكية التالية.

يلعب الطلاب، وهم شريحة فرعية مهمة من سكان الشباب، دورًا حاسمًا في شعبية العلامة التجارية، من بين الطلاب، تتقدم Apple بالشريحة الفرعية، حيث يرغب 100٪ من مستخدمي iPhone الحاليين في التبديل إلى iPhone آخر.

من بين الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، تتمتع OnePlus بأعلى معدل إعادة الشراء، حيث يفضل 77٪ من الطلاب OnePlus لترقية أو استبدال هاتفهم الذكي التالي. تتبع Vivo و Lava عن كثب بنسبة 70٪، مما يؤمن المركز الثالث.

قد يضطر كل من Redmi و Realme، المعروفان بأجهزتهم ذات الأسعار المعقولة، إلى التركيز على الابتكار إذا أرادوا الاحتفاظ بعملائهم الشباب.

ووجد التقرير أيضًا أن الشركات الأخرى في السوق الهندي، مثل Nokia و iTel و Tecno و Micromax، تواجه صعوبة في جذب الشباب.

من المرجح أن تؤثر قرارات الشراء لدى الشباب على مبيعات الأجهزة بين أفراد الأسرة.

إذا فضل الشاب شراء OnePlus أو Lava لنفسه، فمن المرجح أن يقترح نفس العلامة التجارية على كبار السن في عائلته.

من المحتمل أن يكون لهذا التحول في تفضيلات المستهلكين تأثير كبير على سوق الهوات الذكية الهندي. تظهر أرقام من تقرير Techarc أن الشعبية المتزايدة لأجهزة Lava و OnePlus بين الشباب ستؤدي مباشرةً إلى سحب حصة كبيرة من السوق من Redmi و Realme.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق الهواتف الذكية الهندي بنسبة 3 إلى 4٪ في السنة المقبلة.

من المتوقع أن يتم إجراء أكثر من 40٪ من مبيعات الهواتف الذكية في الأشهر 12-15 القادمة من قبل الشباب.