رغم انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

شاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون سنغافورة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 بخصم 240 دولار سنغافوري "أي ما يعادل تقريبا 5600 جنيه مصري " ليصل سعره بعد الخصم إلى 1060 دولار سنغافوري.

آخر عروض نوفمبر..خصم 5600 جنيه على تحفة هواتف سامسونج Galaxy S23

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.1 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 422 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة إلى معدل التردد الأعلى الـ 120Hz للحصول على أداء أفضل بشكل سلس كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 مع سطوع يصل الي 1750 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• أما عن الأداء فيأتي من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا الـ 4 نانو أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع Adreno 740 ليكون أقوى من الجيل السابق لمعالجات كوالكم .

• الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية مع دعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم 3X ويصل الي 30X أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الواسع وتدعم تصوير الفيديوهات بأقصى ثبات عن طريق خاصية الـ Super Steady video بالإضافة لدعمه إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم تصوير الفيديوهات الـ 8K بمعدل التقاط 24 و30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ 4K بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية.

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو .

• يدعم الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e بالإضافة لدعمه إلى الـ tri-band, Wi-Fi Direct .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه إلى خاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C بالإضافة لدعمه إلى الـ OTG .

• وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف البصمة وتأتي أسفل الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية الـ Ultrasonic كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• البطارية تأتي بسعة 3900 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 10 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 5.1 .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الذهبي وباللون الاخضر وباللون البنفسجي .

