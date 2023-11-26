عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آخر عروض نوفمبر.. خصم 5600 جنيه على تحفة هواتف سامسونج Galaxy S23

آخر عروض نوفمبر..خصم
آخر عروض نوفمبر..خصم 5600 جنيه على تحفة هواتف

رغم  انتهاء الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

شاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون سنغافورة يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 بخصم 240 دولار سنغافوري "أي ما يعادل تقريبا 5600 جنيه مصري " ليصل سعره بعد الخصم إلى 1060 دولار سنغافوري. 

آخر عروض نوفمبر..خصم 5600 جنيه على تحفة هواتف سامسونج Galaxy S23

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23

 

• الشاشة تأتي بشكل الثقب في منتصف الشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بمساحة 6.1 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 422 بكسل لكل إنش بالإضافة لدعم الشاشة إلى معدل التردد الأعلى الـ 120Hz للحصول على أداء أفضل بشكل سلس كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2 مع سطوع يصل الي 1750 شمعة .

• يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت UFS 3.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت UFS 4.0 مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت .
– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري .

• أما عن الأداء فيأتي من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بتكنولوجيا الـ 4 نانو أما عن المعالج الرسومي فيأتي من نوع Adreno 740 ليكون أقوى من الجيل السابق لمعالجات كوالكم .

• الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية مع دعم المثبت البصري الـ OIS أما عن الكاميرا الثانية تأتي بدقة 10 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالزوم 3X ويصل الي 30X أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الخاصة بالتصوير الواسع وتدعم تصوير الفيديوهات بأقصى ثبات عن طريق خاصية الـ Super Steady video بالإضافة لدعمه إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• يدعم تصوير الفيديوهات الـ 8K بمعدل التقاط 24 و30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ 4K بمعدل التقاط 30 و60 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ FHD بمعدل التقاط 30 و60 و240 إطار في الثانية كما يدعم التصوير الـ HD بمعدل التقاط 960 إطار في الثانية.

• يدعم ميكرفون اضافي لعزل الضوضاء .

• السماعات الخارجية تأتي بصوت ستيريو .

• يدعم الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac/6e بالإضافة لدعمه إلى الـ tri-band, Wi-Fi Direct .

• البلوتوث يأتي بإصدار 5.3 مع دعمه إلى خاصيتي الـ A2DP, LE .

• يدعم تحديد الموقع الجغرافي الـ GPS كما يدعم أنظمة الملاحة الأخرى الـ A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO .

• منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C بالإضافة لدعمه إلى الـ OTG .

• وسائل الأمان والحماية : يدعم الهاتف البصمة وتأتي أسفل الشاشة وتعمل عن طريق الموجات الصوتية الـ Ultrasonic كما يدعم خاصية الـ Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه .

• البطارية تأتي بسعة 3900 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط والشحن اللاسلكي بقوة 10 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 4.5 واط .

• يأتي الهاتف بنظام تشغيل اندرويد 13 مع واجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 5.1 .

• يتوفر الهاتف باللون الاسود وباللون الذهبي وباللون الاخضر وباللون البنفسجي .
 

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23 الجمعة السوداء البلاك فريداي أمازون سنغافورة هاتف سامسونج Samsung Galaxy S23 عزل الضوضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

رد سبورتنج لشبونة على جدولة مستحقاته لدى الزمالك

هجوم جوي على إيران ودوي انفجارات عنيفة قرب منشأة نووية في أصفهان

موضوعات متعلقة

بسعر رخيص بدلا من 24 ألف.. خصم على هاتف Oppo Reno 10 الرائع

أفضل موبايل سامسونج في البلاك فريداي بسعر تحت 4000 جنيه

أخبار التكنولوجيا.. واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من السبت القادم.. أرخص الهواتف في عام 2023

لو مرتبك بسيط.. أرخص الهواتف في عام 2023

أقوى عرض.. خصم 5800 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy A34

لو نسيت الباسوورد.. إزاي تفتح شبكة WiFi من غيره

خصم أكثر من 10 آلاف جنيه على موبايل سامسونج الرائد Galaxy S22

واتساب باشتراك 5 دولارات شهريا بدءا من السبت القادم.. تعرف على الحقيقة

ترشيحاتنا

صدارة مؤقتة.. ريال مدريد يهزم قادش 3-0 في الدوري الإسباني

رئيس وزراء قطر يكشف عن شرط وحيد لتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس

اقتصادية النواب: أزمة السكر بسبب جشع واحتكار التجار.. ونرفض التسعيرة الجبرية

اجتماع عاجل لمجلس الحرب الإسرائيلي بشأن تمديد الهدنة في غزة

50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا ورشدي

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأهيل رضا سليم ومحاضرة فنية.. كواليس مران الأهلي بعد الفوز على ميدياما

طريقة عمل صوص الكراميل في المنزل

ما أهمية تناول ثمرة من البرتقال يوميا فى الشتاء؟

رسالة مؤثرة من طفلة فلسطينية استشهد معظم أفراد عائلتها.. ماذا قالت؟

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ