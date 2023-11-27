أفضل موبايلات أندرويد في 2023.. جميع الأسعار هتناسب إمكانياتك

مع إطلاق العديد من الهواتف الذكية الجديدة في عام 2023، من الصعب معرفة أيها هو الأفضل. فيما يلي نظرة على أفضل موبايلات أندرويد التي تم إصدارها حتى الآن في هذا العام:

فئة الميزانية:

• شاومي بوكو X5 برو

يعتبر شاومي بوكو X5 برو أفضل هاتف ذكي في فئة الميزانية في عام 2023. يتميز بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD+، ومعالج Snapdragon 870، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل. كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم طوال اليوم.

شاومي بوكو X5 برو

• ريلمي 9i

يقدم ريلمي 9i قيمة جيدة مقابل السعر. يتميز بشاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة HD+، ومعالج Snapdragon 680، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل. كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم طوال اليوم.

ريلمي 9i

فئة متوسطة:

• سامسونج جالكسي A53 5G

يقدم سامسونج جالكسي A53 5G تجربة هاتف ذكي متوازنة. يتميز بشاشة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة FHD+، ومعالج Exynos 1280، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل. كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم طوال اليوم.

سامسونج جالكسي A53 5G

• شاومي 12X

يقدم شاومي 12X تجربة هاتف ذكي متطورة بسعر معقول. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.28 بوصة بدقة FHD+، ومعالج Snapdragon 870، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل. كما أنه مزود ببطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدوم طوال اليوم.

شاومي 12X

فئة عالية:

• سامسونج جالكسي S22 Ultra

يقدم سامسونج جالكسي S22 Ultra أفضل ما تقدمه شركة سامسونج في عام 2023. يتميز بشاشة AMOLED مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD+، ومعالج Snapdragon 8 Gen 1، وكاميرا رباعية بدقة 108 ميجابكسل. كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم طوال اليوم.

سامسونج جالكسي S22 Ultra

• جوجل بكسل 7 برو

يقدم جوجل بكسل 7 برو تجربة هاتف ذكي مميزة بتصميم أنيق وكاميرا فائقة الجودة. يتميز بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة QHD+، ومعالج Google Tensor، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل. كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم طوال اليوم.

جوجل بكسل 7 برو

بالطبع، فإن أفضل هاتف ذكي بالنسبة لك يعتمد على احتياجاتك وميزانيتك. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بميزانية محدودة، فإن شاومي بوكو X5 برو أو ريلمي 9i خياران رائعان. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي متوسط ​​المستوى يقدم قيمة جيدة مقابل السعر، فإن سامسونج جالكسي A53 5G أو شاومي 12X خياران رائعان. وإذا كنت تبحث عن أفضل ما تقدمه التكنولوجيا في عام 2023، فإن سامسونج جالكسي S22 Ultra أو غوغل بكسل 7 برو خياران رائعان.