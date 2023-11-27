بحوث الإنتاج الحيواني يشارك في المؤتمر الأول حول تأمين صناعة الدواجن

يشارك مركز بحوث الإنتاج الحيواني التابع لمركز البحوث الزراعية في المؤتمر الأول بعنوان حماية وتأمين صناعة الدواجن وبدعوة من شركة أوريال برودكشن و المالكة للعلامة التجارية بيطري توداي للمؤتمر الأول " حماية وتأمين صناعة الدواجن ".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد الشافعى مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني والدكتور أحمد عبد الخالق وكيل المعهد للارشاد والتدريب، ضمن كوكبه من العاملين بقطاع صناعة الدواجن من باحثين ونواب البرلمان ومربين ومنتجين وإعلاميين حيث ناقش المؤتمر التحديات والأزمات التي تواجهها صناعة الدواجن وكيفية الوصول لحلول تطبيقية لها وكيفية تأمين الصناعة من التقلبات السوقية ويأتي دور المعهد البحثي و العلمي في تطوير السلالات المحلية والمستنبطة وعمل المقررات الغذائية بما يتناسب مع الازمات والتحديات التي يواجهها القطاع.

تفعيل دور الرقابة

كما ناقش المؤتمر أبرز المشكلات والأزمات وكيفية تفعيل دور الرقابة وتنفيذ التشريعات واستخدام الرقمنه والتطور في الاتصالات لحل الازمات وايضا كيفية الوصول للتنمية المستدامة في القطاع.