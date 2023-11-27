رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل حولت غزة إلى منطقة منكوبة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن ما يحدث في الضفة الغربية يؤكد أن للفلسطينيين الحق في الدفاع عن نفسهم، لافتًا إلى أن الاحتلال مسؤول عن تحويل قطاع غزة لمنطقة منكوبة.

وأضاف أشتية في كلمة له اليوم الاثنين، أن تبادل الأسرى كشف للعالم أن هناك أطفالا ونساء في السجون الإسرائيلية، مؤكدًا أن مشاهد الدمار في غزة تظهر حجم الفظاعات وراء الحرب.

وتابع “نعمل على تحشيد دولي لتوفير الدعم الإنساني والطبي لقطاع غزة”، لافتًا إلى أن من حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن نفسه.

وشدد على ضرورة وضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس دخلت ساعاتها الـ 24 الأخيرة اليوم الاثنين، وسط توقعات باستعداد الطرفين لتمديد الهدنة بعد الإفراج عن المزيد من الرهائن في غزة وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

وشهدت الهدنة التي بدأت يوم الجمعة إطلاق سراح عشرات الرهائن، مقابل إفراج الاحتلال عن أكثر من 100 أسير فلسطيني.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن الاهتمام تحول الآن إلى ما إذا كان سيتم تمديد الهدنة قبل انتهائها المقرر في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد: “هذا هدفي، وهذا هو هدفنا، أن يستمر هذا التوقف إلى ما بعد الغد حتى نتمكن من الاستمرار في رؤية المزيد من الرهائن يخرجون فضلًا عن ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة”.

وأضاف أنه يود أن يتوقف القتال مؤقتا "طالما استمر الإفراج عن المحتجزين".

وأبدت حماس استعدادها لتمديد الهدنة، حيث قال مصدر لوكالة “فرانس برس” إن الحركة أبلغت الوسطاء أنها منفتحة على تمديدها “لمدة يومين إلى أربعة أيام”.