"المشورة الأسرية".. برنامج توعوي لخريجي الأزهر بالأقصر

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة الأقصر، برنامج "المشورة الأسرية" بالتعاون بيت العائلة والمجلس القومي للمرأة؛ بهدف تقديم الدعم والمشورة للمرأة المصرية ومساعدتها في كافة الأمور الدينية.

عقد أول لقاء تشاوري بحضور منسق برنامج التعاون في المجلس القومي للمرأة، د. عفاف عبدالباسط، مع منسق بيت العائلة والأمين العام للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر - د. ضياء الدين أحمد، وعدد من أعضاء بيت العائله المصرية والمنظمة.

أوضحت د. عفاف التعريف ببرنامج التعاون والمواضيع التي سوف

يتم تنفيذها خلال الفترة القادمة وبيان نقاطه الأساسية (أهمية الوعي الصحي في الأسرة المصرية - التربية الإيجابية - العنف ضد المرأة - العادات الصحية السليمة داخل الأسرة المصرية - المرأة وريادة الأعمال - التغيرات المناخية وتأثيراتها على الأسرة المصرية - العائلة والأدوار والتوافق الاسري).

وقال د. ضياء الدين أحمد - أمين عام فرع المنظمة منسق البرنامج: إن المرأة المصرية لها مكانة كبيرة ودور مؤثر في المجتمع المصري عبر تاريخه وهي رمز للأمومة ومنبع للعطاء وعلينا مساعدتها ومساندتها في كافة مناحي الحياة، وتم خلال اللقاء عرض المراكز الإدارية للمحافظة التي ستنفذ بها البرنامج.