وزير خارجية إسبانيا: قـ.تل الفلسطينيين أمر غير مقبول

اقترح وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل، اليوم الاثنين، عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن السلام في الشرق الأوسط.

وقال مانويل، خلال لقائه وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية من مصر وفلسطين والسعودية والأردن وتركيا)، إن حماس ليست لها أجندة للسلام ولا يمكن أن تكون شريكا.

وأكد وزير خارجية إسبانيا أن العمليات الإسرائيلية في غزة تسببت في عدد هائل من الضحايا المدنيين.

وشدد على أن فتل آلاف الفلسطينيين في عزة "أمر غير مقبول".

وبدوره، أكد سامح شكرى ، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، أن وقف اطلاق النار لن يتحقق إلا إذا أدركت إسرائيل أنه فى مصلحتها.

وأشار شكري، خلال لقاء اللجنة العربية الإسلامية مع وزير خارجية إسبانيا، على أن هذا لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولى علي إسرائيل.



وأضاف أن إسرائيل تهدف إلى تهجير الفلسطينيين وردود الفعل الدولية غير كافية.

وتوجه وزير الخارجية بالشكر إلى إسبانيا علي موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وتمسكها بالمبادئ.