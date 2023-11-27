الشهابي: الانتخابات الرئاسية مشهد حزبي بامتياز لم أرَ مثله طوال 50 عاما

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إنّ الانتخابات الرئاسية الحالية مشهد انتخابي حزبي بامتياز، موضحًا: "عشت 50 سنة سياسية، لم أرَ هذا المشهد من قبل، فهناك 3 مرشحين حزبيين، والمرشح الرئاسي الرابع يؤيده نحو 60 حزبا سياسيا".

وأضاف في حواره على القناة الأولى، أن هذه الانتخابات تجدد الحياة الحزبية في مصر وتحدث فيها حراكا واسعا استكمالا للحراك الواسع الذي أحدثه الحوار الوطني.

وتابع رئيس حزب الجيل: "الأحزاب السياسية الجادة استغلت الفرصة، والانتخابات الرئاسية الحالية منحتنا الفرصة كي نلتقي بالناس في الشارع دون أي اعتراض، لأن هذا حقنا الدستوري الذي منحه لنا الدستوري".

وأكد، أن الأحزاب الثلاثة المرشحة نظمت فعاليات والتقت الناس بأماكن تجمعاتها، كما أن الأحزاب المؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي نظمت مؤتمرات حاشدة، إذ تعتبر الانتخابات فرصة ذهبية للأحزاب السياسية كي تؤثر في الناس وتتأثر بقضايا مختلفة وتحقق زخما شعبيا كبيرا.

