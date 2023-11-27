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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس هيئة الدواء: نسعى لدخول سوق تصنيع المستلزمات الطبية

اجتماع لجنة الصحة
اجتماع لجنة الصحة

طالب  الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية بضرورة إصدار قانون شامل لتنظيم  المسئولية الطبية بين الأطباء والصيادلة ومتلقي الخدمة .

وقال :إن مشروع قانون المسئولية الطبية سيعمل على تحقيق الأنضباط للسوق المصري .

وأشار الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية إلي أن 93% من الدواء يتم انتاجه محليا  ،وهناك قاعدة كبيرة  للدواء المصري  داخل السوق الإفريقي.

وشدد الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أن الشغل الشاغل لهيئة الدواء المصرية هو صناعة  المستلزمات الطبية والتى تحتاج إلي عمل طويل باعتباره ملفا من ملفات الصناعة والاقتصاد المصري .

جاء ذلك خلال رد  الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية على أسئلة عدد من أعضاء لجنة الصحة خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم  ،اليوم ،لهيئة الدواء المصرية.

وأوضح الدكتور تامر عصام إلي أن هناك خطوة  لتدشين ابليكشن للدواء المصري  يمكن للصيدلي والمواطن العادي الاطلاع عليه .


وقامت اللجنة البرلمانية بزيارة للمعامل الموجودة داخل هيئة الدواء المصرية للأطلاع على وسائل التكنولوجيا الحديثة الموجودة .


شارك في الزيارة البرلمانية  الدكتور محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب وأمين سر اللجنة كريم بدر حلمي و12 عضوا باللجنة من بينهم الدكتورة إيناس عبد الحليم ود.إيرينى سعيد ود.سهير عبد الحميد وأحمد العرجاوي  ود. محمود العزب وجومنا لويس.

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