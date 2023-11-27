مياه الغربية: حصول الخط الساخن 125 على جائزة مصر للتميز الحكومي

قام الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، بتقديم التهنئة للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والخط الساخن لحصول إدارة الخط الساخن ١٢٥ على جائزة مصر للتميز الحكومى وجاء ذلك عقب تكريم الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الشركة القابضة لمياه الشرب فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبحضور السادة رؤساء الشركات التابعة .

وأوضح رئيس الشركة القابضة، إن جائزة التميز الداخلي التى أطلقتها الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، تشكل جزءًا هامًا من رحلتنا نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وتطوير المرافق والبنية التحتية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية.