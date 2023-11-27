عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الغربية: حصول الخط الساخن 125 على جائزة مصر للتميز الحكومي

مياة الشرب والصرف
مياة الشرب والصرف بالغربية

قام الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، بتقديم التهنئة للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والخط الساخن  لحصول إدارة الخط الساخن ١٢٥ على جائزة مصر للتميز الحكومى وجاء ذلك عقب تكريم الفائزين بالمراكز الأولى لجائزة الشركة القابضة لمياه الشرب فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن برئاسة المهندس ممدوح رسلان  رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وبحضور السادة رؤساء الشركات التابعة .

رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ببورسعيد

وأوضح رئيس الشركة القابضة، إن جائزة التميز الداخلي التى أطلقتها الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، تشكل جزءًا هامًا من رحلتنا نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وتطوير المرافق والبنية التحتية، وتعد فرصة حقيقية لتطوير المورد البشرى، وتحسين الأداء على مستوى الفرد والشركة، وبناء كوادر متميزة تعزز من قدرة الشركة القابضة وشركاتها التابعة على المنافسة في الجوائز اﻹقليمية والدولية.

جائزة مصر للتميز الحكومي تكريم تهنئة تعز تميز الحكومي جامعة طنطا حضور جائزة التميز الداخلي جائزة مصر ة المصرية تحت تشكل جائزة مصر للتميز رئاسة رؤساء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رئيس جامعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

وداعًا أزمة السكر|هزة قوية تضرب السوق بعد تحرك الحكومة والكيلو يتراجع 10 جنيهات

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

جامعة طنطا تنظم ندوتين للتوعية بأهمية مشاركة الطلاب في الانتخابات الرئاسية |صور

ترشيحاتنا

مصادر: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني : نعمل على إخلاء المستشفيات الخارجة عن الخدمة في غزة

لتعزيز الاستثمار الدوائي.. بايدن يلجأ إلى قانون من حقبة الحرب الباردة

كيربي: عدد الرهائن الأمريكيين المتبقين في نطاق 7 إلى 10

إسرائيل لا تسمح بدخول الوقود.. الأونروا تحذر من خطر يهدد سكان قطاع غزة

مصادر مصرية: المفاوضون يقتربون من الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

طريقة عمل تورتة القهوة والبندق | أحلى من المحلات

تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

صدمة وحزن.. نجوم الفن فى جنازة طارق عبد العزيز .. صور

فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ