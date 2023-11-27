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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لخدمة المجتمع المحلى .. "الجيزاوى" يفتتح معرض تسويق منتجات كليات جامعة بنها

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة معرض تسويق منتجات كليات الجامعة.
وتفقد رئيس الجامعة ومرافقوه أروقة المعرض ، مشيدًا بتنوع المعروضات وجودتها العالية وأسعارها التنافسية ، وذلك بحضور عدد من ، عمداء ووكلاء الكليات ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وأكد " الجيزاوي" أن الجامعة تتبنى نموذج الجامعة المنتجة وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به من خلال توفير السلع الاستراتيجية والمساهمة في توفير الأمن الغذائي ، بالإضافة إلى ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للمجتمع.
وأشار رئيس الجامعة إلي أن المعرض يستهدف تقديم منتجات عالية الجودة وبأسعار التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين ، مضيفاً أن المعرض ضم عددا كبيرا من المنتجات الغذائية واللحوم والألبان والمنظفات الصناعية وعدد من منتجات الطلاب بمختلف الكليات.


من جانبه قال الدكتور السيد فوده إن  معرض تسويق المنتجات الذي تنظمه الجامعة يأتي من منطلق مسئوليتها الاجتماعية لخدمة المجتمع المحلي ، مشيرا إلى أن المعرض شارك فيه كليات " الهندسة بشبرا ، والفنون التطبيقية ، والتربية النوعية والعلوم ، والطب البيطري ، والزراعة".


وأضاف الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة أن الكلية شاركت بمنتجات من مزارعها في فعاليات المعرض تضمنت اللبن الجاموسي بسعر 18 جنيها للكيلو ، والبيض البلدي 120 جنيه للكرتونه ، والزبادي 4.5 جنيه للعلبه ، والفراخ البلدي90 جنيه للكيلو ، والأرانب 75 جنيه للكيلو ، والأرز بسعر 28 جنيه للكيلو، والجبنه 80 جنيه للكيلو، كما شاركت بنباتات الزينة .


وقالت الدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري أن الكلية شاركت بمنتجات من مزارعها تضمنت اللحم الجاموسي بسعر 280 جنيه للكيلو ، واللبن الخليط بسعر 15 جنيه للكيلو. 
واكد الدكتور أيمن الشهابي عميد كلية الهندسة بشبرا أن الكلية شاركت بالمعرض بالعديد من منتجات الأثاث مختلفة الأنواع التي يتم تصنيعها داخل ورش الكلية .
وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية أن الكلية شاركت بالمعرض بالعديد من المشغولات اليدوية ومنتجات حطب الحناء تتراوح أسعارها من 15 جنيه إلي 150 جنيه حسب المعروضات.
وأضافت الدكتور نهاد البرقي القائم بعمل عميد كلية العلوم أن الكلية شاركت بمنتجات من المنظفات الصناعية شملت الصابون السائل والديتول والدوني والكلور تتراوح أسعارها من 15 جنيه حتي 25 جنيه.
وقال الدكتور عبد المؤمن شمس القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية أن الكلية شاركت بالمعرض بعدد من اللوحات والبراويز الفنية .
وأشارت رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف علي المعرض أنه تم التنسيق مع جميع الكليات المشاركة لتقديم جميع المنتجات ، وتم تخصيص مكان المعرض بمجمع الكليات تيسيرا علي العاملين بالجامعة والمواطنين.

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جامعه الجامعة المنتجة الدكتور ناصر الجيزاوى الفنون التطبيقية أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع المنظفات الصناعية المنتجات الغذائية

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