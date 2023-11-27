إيطاليا: ندعم تمديد هدنة إنسانية في غزة تقود إلى وقف إطلاق النار

قال وزير خارجية إيطاليا في تصريحات نقلتها العربية، اليوم الإثنين :" ندعم تمديد هدنة إنسانية في غزة تقود إلى وقف إطلاق النار".

وأعلنت حركة حماس، اليوم الإثنين ان الإفراج عن الأسرى العسكريين مرتبط بالإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الحصار.

وأضافت حماس في نبأ عاجل :"سنبذل جهدا لتمديد الهدنة وفقا للعدد المتوفر من المحتجزين المدنيين".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الإثنين ، ان إسرائيل تنتظر رد حـماس بشأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين.

وكان قد قال مصدر إسرائيلي لشبكة CNN، إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، ناقش إمكانية تمديد الهدنة المؤقتة مع حماس عندما اجتمع مساء الأحد.