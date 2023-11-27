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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم ضعف المواجهة.. الناتو: أوكرانيا تواصل تكبيد روسيا خسائر فادحة

الأمين العام لحلف
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا لا تزال تلحق خسائر فادحة بروسيا، على الرغم من عدم تمكن كييف من استعادة الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "بالطبع نود منهم تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي في أسرع وقت ممكن، ولكن على الرغم من أن خط المواجهة لم يتحرك، فقد تمكن الأوكرانيون من إلحاق خسائر فادحة بالروس".

على جانب آخر، لفت الأمين العام لحلف الناتو إلى أنه حان الوقت لموافقة تركيا على انضمام السويد للحلف، بعدما أوفت الأخيرة بما وعدت به.

وقال "أوفت السويد بما وعدت به والآن حان الوقت لتركيا لوضع اللمسات الأخيرة على عملية الانضمام في أقرب وقت ممكن"، داعيًا إيران إلى كبح جماح وكلائها.

الناتو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا روسيا كييف

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