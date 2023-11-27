وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية يزوران معبر رفح والجرحى في مستشفى العريش

تفقد وزير الصحة والسكان المصري ترافقه الدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معبر رفح البري، في حضور مساعد وزير الداخلية التركي ومساعد وزير الخارجية التركي والسفير التركي بالقاهرة.

كما قام وزير الصحة المصري ونظيرته الفلسطينية ومحافظ شمال سيناء بزيارة الجرحى الفلسطينيين في مستشفي العريش، في حضور لولوة الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية.



وأكد وزير الصحة والسكان علي الجهود المصرية في استقبال الجرحي والمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات المصرية.

150 سيارة إسعاف:



وأشار وزير الصحة إلي تخصيص أكثر من 150 سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى عند معبر رفح، لتقديم الخدمة الطبية للعابرين من قطاع "غزة" إلى مصر.

بدورها وجهت وزيرة الصحة الفلسطينية الشكر للقيادة السياسية المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي علي الجهود المبذولة تجاه فلسطين.

كما وجهت الشكر الي وزير الصحة المصري علي استقبال الجرحي الفلسطينيين، وإلى محافظ شمال سيناء ونائبه والجهات المعنية علي استقبال المساعدات وايصالها الي قطاع غزة.

من جانبه، استعرض المحافظ الجهود التي قامت بها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع مختلف الجهات في استقبال المساعدات المتنوعة وايصالها الي قطاع غزة، فضلًا عن استقبال الجرحي الفلسطينيين وعلاجهم في مختلف المستشفيات في المحافظة وباقي محافظات الجمهورية.