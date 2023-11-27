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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على انخفاض ملحوظ

مؤشر البحرين
مؤشر البحرين

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,950.21 نقطة بانخفاض قدره 0.56 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 745.98 نقطة بانخفاض وقدره 2.55 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبحسب بيان البورصة اليوم، بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و918 ألفًا و169 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 386 ألفًا و842 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 56 صفقة.

فيما أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 20 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 722ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 6ر43 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 39ر2 في المئة، ليبلغ مستوى 54ر25905 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 75ر0 في المئة، ليصل لمستوى 48ر5129 نقطة، بينما حقق مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا مكاسب بنسبة 99ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 25ر7540 نقطة.

البحرين البورصة مؤشرات البورصة الأسهم المتداولة معدل الإقفال

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