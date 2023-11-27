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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

خالد الجابري يلفت الأنظار بموسيقى مسلسل بطن الحوت

جهاد حسام الدين -
جهاد حسام الدين - خالد الجابري

لفت الموسيقار خالد الجابري الأنظار بعد تقديمه الموسيقى التصويرية لمسلسل بطن الحوت الذي انطلق عرضه قبل أيام من إخراج أحمد فوزي صالح.

ويقدم خالد الجابري نفسه لأول مرة في مجال الموسيقة التصويرية بعد أن برز اسمه في عدد من الأعمال الإعلانية وموسيقى الاندرجراوند، محاولا خلق مساحة رحبة من التجريب والعمل على تنويع منجزه الموسيقى.

يعد ظهور خالد الجابري مع مسلسل بطن الحوت هو استمرار لوجود موسيقيين مستقلين في الدراما بالسينما والتلفزيون مؤخرا، على غرار الوايلي في مسلسل سفاح الجيزة الذي أثار جدلا كبيرا وقت عرضه.

وتفتح هذه النوعية من الموسيقى غير المعتادة للجمهور، والتي تتعرض لأنماط وأذواق موسيقية جديدة متفقة مع رؤية المخرج أحمد فوزي صالح لمسلسله الجديد الذي يمثل عالم خاص بكل تفاصيله.

ويقول خالد الجابري والذي تعاون مع الممثلة والمطربة جهاد حسام الدين في أكثر من أغنية منها الدرب: حاولت ترجمة رؤية المخرج في المعادل الموسيقي للمشاهد، بعد أن جمعتنا جلسات عمل ممتدة للوصول لأنسب شكل يرضي عالم شخصيات “بطن الحوت”.

جهاد حسام الدين شاركت في عدد من المسلسلات منها “ليه لأ” و “غرفة 207” و"الصندون" و"سفاح الجيزة" وغيرها من الأعمال، ولكنها المرة الأولة التي تطل فيها كامغنية في مسلسل “بطن الحوت”.

وتقول جهاد حسام الدين: أستمع دائما للانشاد الديني وأغاني التراث الشعبي والصوفي، حتى تطور الأمر وقدمت بعض الاغاني في بيت السناري الثقافي بالسيدة زينب. ودرست في تركيا غناء مسرحي. ثم دخلت إلى مجال التمثيل، وفي لقائي مع المخرج أحمد فوزي صالح تجانست أفكارنا الموسيقية، ومن عرض علي الغناء بالعمل.
 

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مسلسل “بطن الحوت” قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".

يرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. 

فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم؟ وكيف سيواجه العائلة والأم والأخ الأكبر بعد المفاجآت التي اكتشفها؟

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