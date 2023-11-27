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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود ياسين جونيور يتعرض لكسر في القدم.. صورة

محمود جونيور
محمود جونيور

كشفت الفنانة شهيرة عن تعرض الفنان محمود ياسين جونيور لكسر في القدم ، وذلك بعدما نشرت صورة له عبر صفحتها على فيس بوك. 

 

وكتبت شهيرة على الصورة :" الف سلامه عليك ياحوده   الحمدلله ربنا لطيف وكريم    ربنا يشفيك ويعافيك ويبعد عنك كل شر   ياحبيبي ".

 

محمود ياسين جونيور

 

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين جونيور عن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب".

 

وقال محمود ياسين جونيور: شخصية "جلال" من أكثر الشخصيات المؤثرة في حياة "يسر" ، وبتحمل رسالة توعوية لمساعدة الآخرين.

 

وعن الشبه بينه وبين شخصية جلال أوضح محمود ياسين جونيور: "شخصيتى هادية مثل جلال ولكن مش رومانسية".

 

ولفت النجم الشاب محمود ياسين جونيور الأنظار في قصة عيشها بفرحة في مسلسل 55 مشكلة حب، الذي جسد فيه دور مساعد مخرج يعاني من غيرته الشديدة لمن يحبه، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهدين.

 

مسلسل 55 مشكلة حب من إنتاج أحمد عبد العاطي، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة إلى 4 قصص يتم عرض كل قصة في أسبوعين يعيش خلالهما المشاهدين تجربة شخصيات كل قصة وتكشف الأحداث التي يتعرضون لها.

 

وقبل 55 مشكلة حب كان مسلسل الكتيبة 101، أخر أعمال محمود ياسين جونيور، الذي شارك في السباق الرمضاني 2023، وهو من بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين، وعدد كبير من النجوم، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

 

وتتناول أحداثه وقائع حقيقية تتمثل في استبسال الكتيبة 101 في التصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية في شمال سيناء، ويجسد فيها ياسين شخصية المجند أحمد صفوت. ومن الأعمال المنتظر عرضها قريباً مسلسل محارب، بطولة حسن الردّاد ووفاء عامر، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

 

وعن مسيرته الصاعدة في السنوات الأخيرة نال محمود ياسين جونيور تكريماً كأفضل ممثل صاعد بمهرجان الفضائيات، كما حصل على جائزة التميز والإبداع من ملتقى التميز والإبداع العربي عن دوره في مسلسل اللي مالوش كبير.

 

محمود ياسين جونيور ممثل مصري شاب، لفت إليه الأنظار في الموسم الرمضاني 2021 بدور مالك شقيق سيف الخديوي، فتوة المنطقة الذي يتورط في الكثير من الصراعات مع أطراف مختلفة، ويدفع مالك ثمن هذه الصراعات، وذلك ضمن أحداث مسلسل اللي مالوش كبير، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوى، خالد سرحان، وبدرية طلبة، إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو ياسين.

محمود ياسين جونيور شهيرة

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