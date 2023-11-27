"مستقبل وطن" الفيوم ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية .. شاهد

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، اليوم الاثنين بمدينة الفيوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية وذلك بحضور جماهيرى حاشد تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم.

شارك في المؤتمر الجماهيري، النائب محمد الجارحى الٱمين المساعد لحزب مستقبل وطن والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم نفذتة ٱمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما اشار النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب بالمحافظة الى أن مصر كانت و مازالت حصن افريقيا وقلعة العرب مؤكدا على أن حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية كبيرة ومع ذلك لم تخضع فى يوم من الايام واضاف أن القيادة السياسية لم ولن تخضع ولا تقبل الإملاءات

قائلا إن مصر هى ام الدنيا وستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى و طالب الجميع الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار وأكد على أن حزب مستقبل وطن يؤيد موقف الدولة والقيادة السياسية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية

وفي كلمته ٱكد النائب يوسف الشاذلي ٱمين تنظيم المحافظة على ضرورة أن نوصل رسالة للقيادة السياسية وللعالم أجمع بأن مصر قادرة على أن تتخطى اى صعوبات بقوة شعبها ووقوفه خلف قيادته للحفاظ على أمن واستقرار الدولة مؤكدا أيضا على أن مصر ستظل الظهر والسند للقضية الفلسطينية وأعلن تأييده الكامل ومساندته للرئيس السيسى لقيادة مصر فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن مؤكدا أن الفيوم سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ودعا الحضور للحشد امام اللجان وان تظهر الفيوم بالمظهر اللائق ايام ١٠, ١١، ١٢/ /١٢/ ٢٠٢٣

ومن جانبه، طالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار واكد على أن هذا الدعم نابعا من حبنا وعشقنا لهذا الوطن وترابه ودعا الجميع لأهمية المشاركة الإيجابية لتظل مصر بلد الامن والامان كما ذكرت بالقرآن الكريم

فيما اكد القمص انجيلوس ممثل الكنيسة على حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات التي تواجة الدولة المصرية وأن هذا الحب والدعم ياتى لثلاث اعتبارات أساسية شخصية الرئيس الذى يتمتع بكاريزما ومصداقية ، وطنيته العالية وحبه لتراب الوطن والاعتبار الثالث لانجازاته فى كافة المجالات

وفى ختام المؤتمر هتف الجميع بحب مصر وبدعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية.