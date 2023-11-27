عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"مستقبل وطن" الفيوم ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية .. شاهد

جانب من حضور مستقبل
جانب من حضور مستقبل وطن بالفيوم

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، اليوم الاثنين بمدينة الفيوم لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية  وذلك  بحضور جماهيرى حاشد  تجاوز أكثر من عشرة آلاف مواطن  من كافة مراكز وقرى محافظة الفيوم.

شارك في المؤتمر الجماهيري، النائب محمد الجارحى  الٱمين المساعد لحزب مستقبل وطن والنائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم  نفذتة ٱمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالفيوم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

فيما اشار النائب عبد القادر الجارحي ٱمين الحزب بالمحافظة  الى أن مصر كانت و مازالت حصن افريقيا  وقلعة العرب مؤكدا على أن  حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية  كبيرة ومع ذلك لم تخضع فى يوم من الايام واضاف أن القيادة السياسية لم ولن تخضع ولا تقبل الإملاءات 
قائلا إن مصر هى ام الدنيا وستظل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى و طالب الجميع الوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار وأكد على أن حزب مستقبل وطن يؤيد موقف الدولة والقيادة السياسية فى كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أرض مصر والدفاع عن القضية الفلسطينية

وفي كلمته ٱكد النائب يوسف الشاذلي ٱمين تنظيم المحافظة على ضرورة أن نوصل رسالة للقيادة السياسية وللعالم أجمع بأن مصر قادرة على أن تتخطى اى صعوبات بقوة شعبها ووقوفه خلف قيادته للحفاظ على أمن واستقرار الدولة مؤكدا أيضا على أن مصر ستظل الظهر والسند للقضية الفلسطينية   وأعلن تأييده الكامل ومساندته للرئيس السيسى  لقيادة مصر فى تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن  مؤكدا أن الفيوم سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ ودعا الحضور للحشد امام اللجان وان تظهر الفيوم بالمظهر اللائق ايام ١٠, ١١، ١٢/ /١٢/ ٢٠٢٣

ومن جانبه، طالب الشيخ محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،  الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي  وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار واكد على أن  هذا الدعم نابعا من حبنا وعشقنا  لهذا  الوطن وترابه  ودعا الجميع لأهمية المشاركة الإيجابية لتظل مصر بلد الامن والامان كما ذكرت بالقرآن الكريم

فيما اكد القمص انجيلوس ممثل الكنيسة  على  حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم للقيادة السياسية  في مواجهة كافة التحديات التي تواجة الدولة المصرية وأن هذا الحب والدعم ياتى لثلاث اعتبارات أساسية شخصية الرئيس الذى يتمتع بكاريزما ومصداقية  ، وطنيته العالية وحبه لتراب الوطن  والاعتبار الثالث لانجازاته فى كافة المجالات 
وفى ختام المؤتمر هتف الجميع بحب مصر وبدعمه للرئيس عبد الفتاح السيسى  فى الانتخابات الرئاسية.

 

 

 

 

 

 

إجتماع لأمناء العضوية بالمراكز والأقسام بحزب مستقبل وطن الفيوم

 

 

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات النهائية لإجراء الانتخابات الرئاسية

 

 

 

الفيوم اخبار الفيوم مستقبل وطن المرشح الرئاسي اجراء الانتخابات الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. السبب وأوجه الصرف

الشيطان الصغير.. ماذا قالت المحكمة بحيثيات الحكم على نجل البلوجر أم زياد؟

سيولة دولارية وفيرة.. 5 إجراءات اتخذتها الدولة لزيادة احتياطها الأجنبي

"في نطاق صواريخنا".. البحرية الإيرانية تبعث رسالة تحذير عاجلة لـ أمريكا

الأضخم في التاريخ.. مجلس الأهلي يعتمد ميزانية 2022 - 2023| كم تبلغ؟

الكائنات الفضائية ساعدت في بنائها.. إيلون ماسك يصاب بالذهول بسبب أهرامات مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

موت الفجأة يخطف النجوم| وفاة طارق عبد العزيز داخل اللوكيشن.. رحيل أحمد الشوكي وهيثم أحمد زكي يصدم الجميع

فيديو

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ