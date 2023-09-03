إجتماع لأمناء العضوية بالمراكز والأقسام بحزب مستقبل وطن الفيوم

عقد بمقر ٱمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم بحضور النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم واللواء محمد شرابي ٱمين شؤون العضوية، اجتماع موسع لأمناء العضوية بالمراكز والٱقسام بحضور ٱمين مساعد التنظيم الدكتور تهامي قطب وٱمناء مساعدي العضوية بالمحافظة إيمان الحامولي ومحمد ربيع.

أكد الشاذلي، ضرورة الانتهاء من استكمال التشكيلات لأمانات المراكز والوحدات الحزبية، مشيرا إلى دور أمانات العضوية بالمراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وضرورة تنشيط العضوية وصولا إلى المستهدف .

وأشار شرابي إلى دور ٱمانات شؤون العضوية، موضحا ماتم إنجازة خلال المرحلة الماضية كما ٱوضح خطة ٱمانة العضوية خلال هذة المرحلة وٱهمية تفعيل دور الوحدات الحزبية لتنشيط العضوية والتى تعتبر أساس البناء في الهيكل التنظيمي للحزب.

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