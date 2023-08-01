اجتماع تنظيمي لأمانة حزب مستقبل وطن الفيوم بحضور أمين مساعد التنظيم بالمركزية

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الفيوم برئاسة النائب عبد القادر الجارحي أمين الحزب بالمحافظة، اجتماعاً تنظيميا، بحضور النائب محمد على الكيال، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية، وبحضور النائب يوسف الشاذلي أمين التنظيم بالمحافظة، والسادة الأمناء المساعدين، وأمناء الأمانات النوعية وأعضاء هيئة مكتب المحافظة.

أكد الجارحي سعي أمانة محافظة الفيوم خلال الفترة القادمة لتنفيذ عدد من الفاعليات التى تؤكد على تواجد وتفاعل الحزب مع المواطنين مشيرا الى دور الأمناء في تقوية العمل التنظيمى وتحقيق التواصل بين أمانات المحافظة على مختلف المستويات.



فيما أشار الشاذلي الى الفاعليات والملتقيات التي تمت والمعسكرات الشبابية.التي ينظمها الحزب بالتعاون مع الشباب والرياضة كما اكد على دور الأمناء المساعدين بالمحافظة مشيرا الي ان أمانة المحافظة كانت قد فعلت منذ فترة دور الأمناء المساعدين موضحا دور واختصاص كل امين مساعد



وفي كلمته أعرب الكيال أمين مساعد التنظيم بالمركزية عن سعادته بهذا اللقاء ثم قام باستعراض توجيهات النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب أمين التنظيم بالمركزية.



مؤكدا أن الهدف من هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي تنظمها المركزية بالمحافظات هو نقل وشرح رسالة الحزب خلال هذه المرحلة إلى جميع الأعضاء بالمحافظة والتى تتمثل في ضرورة التوسع في عمل الفعاليات .



كما أشاد بدور السادة الأمناء المساعدين بالمحافظة مشيرا الى ضرورة الإنتهاء من إستكمال التشكيلات التنظيمية للأمانة بكل المستويات كما تم التأكيد على العمل المؤسسي والجماعي، وإعلاء المصلحة العامة، و ضرورة الإلتزام بالتكليفات التنظيمية، مطالبا الي ضرورة العمل في إطار عمل مؤسسي جماعي مطالبا بزيادة التفاعل مع صفحة الحزب المركزية وصفحات الحزب بالمحافظات

عقب ذلك دار حوار مع السادة الٱمناء المساعدين والنوعيبن بالمحافظة حول العلاقة بين الٱمناء النوعيين وٱمناء المراكز والوحدات الحزبية

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