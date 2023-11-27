مؤلفة "بقينا اتنين" تكشف عن مصير ظهور الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في العمل

قالت المؤلفة أماني التونسي، إنه لن يتم حذف مشاهد الفنان طارق عبدالعزيز، من مسلسل "بقينا اتنين"، بعد رحيله عن عالمنا أمس الأحد عقب تعرضه لمشاكل صحية في القلب.

وتابعت أماني التونسي، خلال مداخلة تليفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل عبر فضائية "صدى البلد"، قائلة :"لن يتم حذف مشاهد الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل بقيتا اتنين ولن يحل غيابة فنان بديلا عنه لكي يقوم بدوره، وسيتم معالجة العمل بطريقة درامية تتناسب مع الموضوع".

وكشفت أماني التونسي عن دور الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل "بقينا اتنين"، حيث يجسد دور صديق الفنان شريف منير في المسلسل ومحب للحياة ولا يدرك الزمن ويتميز بخفة الدم وضد فكرة الزواج ويحب أصدقاؤه ويقف بجوار بطل العمل ويسانده في أزماته ويقدم دورا هاما.. والعمل مسلسل إجتماعي لايت".

واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة أنها ستجتمع مع المنتج كريم أبو ذكرى والمخرج طارق رفعت ويتفقان على عدم حذف أي مشهد للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، بالعكس سوف يكون العمل إهداء لروحه كونه فنان مميز وله طابع خاص.



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.