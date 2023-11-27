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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوزراء اليمني يثمن جهود مصر وقطر للتوصل إلى هدنة إنسانية بغزة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليمني

ثمن مجلس الوزراء اليمني الجهود الحميدة التي قادتها مصر وقطر للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة، واهمية العمل الدؤوب على تمديدها، والتأسيس لوقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وأكد أن غياب هذا الحل في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة من شأنه أن يضع المنطقة برمتها في إطار الانتقال من دوامة العنف إلى دوامة عنف أسوأ.

وشدد المجلس، في جلسته التي عقدت اليوم بالعاصمة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك سعيد، على الالتزام بمحددات الموقف العربي الإسلامي وفقاً لنتائج قمة الرياض، لوقف جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والرفض الكامل لسياسات الاحتلال التي تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء داخل غزة أو خارجها لتصفية القضية الفلسطينية.

كما أكد على مسؤولية المجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، والتي تُعد بمثابة جرائم حرب لابد من محاسبة مرتكبيها.

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