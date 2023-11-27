عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حديث عن صفقات أكبر.. رتب أعلى في الاحتلال مقابل عدد كبير من الفلسطينيين

عمليات تحرير الأسرى
عمليات تحرير الأسرى

قالت صحيفة  فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن حركة المقاومة حماس ستسعى للحصول على حرية أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل أعلى رتبة عسكرية في الأسرى لديها.  

وقال مسؤول كبير في حماس مساء اليوم إن الحركة تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وليس فقط النساء والأطفال.

وبحسب المسؤول، خليل الحية، تمكنت حماس من تحديد مكان عدد من الرهائن الإضافيين، مما سمح بتمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين. 
قال الحية إنه يأمل أن تبدأ المرحلة التالية من عودة الرهائن بخلاف النساء والأطفال فور وقف إطلاق النار الحالي.

 

إطلاق سراح الفلسطين الفلسطينيين المقاومة النساء والأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

موضوعات متعلقة

كيف يحتمي أطفال غزة النازحون من البرد.. صور مؤلمة تكشف المعاناة

رسالة مؤثرة من أسيرة إسرائيلية.. ماذا قالت للمقاومة؟

بشظايا في الرأس.. إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب جنين

منظمة التجارة العالمية: زيادة الطلب على السيارات والإلكترونيات خلال الفترة الأخيرة

صور للنازحين من شمال غزة إلى الجنوب في ظل الأجواء الباردة وتساقط الأمطار

تصريح متطرف لوزير الدفاع الإسرائيلي بشأن غزة بعد انتهاء الهدنة

صحيفة عبرية تكشف عن لقاء السنوار بالأسرى الإسرائيليين

أول تعليق لأمين الأمم المتحدة على هدنة اليومين في غزة

ترشيحاتنا

أحمد المسلماني: 60 صحفيا قُتـلوا في غزة خلال 45 يوما فقط

أخلاق ونزاهة الدون.. رونالدو حديث العالم بعد مباراة النصر وبرسيبوليس الإيراني

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

بيان عاجل للجيش الإسرائيلي بعد استلام 11 أسيرا من حماس

أكبر انخفاض خلال عام.. الدولار يتلقى ضربة قوية بسبب الفيدرالي الأمريكي

لميس الحديدي: الجهود المصرية القطرية بارقة أمل لوقف كامل لإطلاق النار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

فيديو

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ