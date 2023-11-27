حديث عن صفقات أكبر.. رتب أعلى في الاحتلال مقابل عدد كبير من الفلسطينيين

قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن حركة المقاومة حماس ستسعى للحصول على حرية أكبر عدد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل أعلى رتبة عسكرية في الأسرى لديها.

وقال مسؤول كبير في حماس مساء اليوم إن الحركة تسعى جاهدة للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وليس فقط النساء والأطفال.

وبحسب المسؤول، خليل الحية، تمكنت حماس من تحديد مكان عدد من الرهائن الإضافيين، مما سمح بتمديد وقف إطلاق النار لمدة يومين.

قال الحية إنه يأمل أن تبدأ المرحلة التالية من عودة الرهائن بخلاف النساء والأطفال فور وقف إطلاق النار الحالي.