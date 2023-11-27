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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إسكان البرلمان: قانون التصالح على مخالفات البناء يحقق السلام المجتمعي

صدى البلد

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء له أثر على السلام المجتمعي في مصر، لأن احتياجات الإنسان في الأساس تتمثل في المأكل والملبس والمسكن، وبدون مسكن لن توجد حياة. 

موقف المباني المخالفة من توصيل المرافق بقانون التصالح الجديد

النائب أحمد السجيني يوجه رسالة للمتقدمين بمقتضى قانون التصالح لسنة 2017-2019

 وتابع "الفيومي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك الملايين من الأسر تعيش في مساكن مهددة بالهدم والإزالة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى عدم استقرار الحياة .

وأشار إلى أن هناك توجهات من قبل الرئيس السيسي بالعمل على حل هذه المشكلة إلى الأبد، ولكن في إطار معادلة الحفاظ على الأراضي الزراعية، لأن الاعتداء على الاراضي الزراعية يؤثر على حق الأجيال المقبلة في الغذاء.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان  أبدى رغبته في إصدار لائحة لقانون مخالفات البناء الجديد، للمساعدة على تفعيل القانون وليس إعاقته.

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