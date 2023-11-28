عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يبدأ الأحد القادم.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل الإعلان التكميلي.. فيديو

وحدات الإسكان الاجتماعي
وحدات الإسكان الاجتماعي

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد المقبل، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

وأكدت "مي عبدالحميد" لقائها ببرنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق"Cservices.shmff.gov.eg"، وأنه متوافر في نحو 18 محافظة  تشمل 130 ألف وحدة.


وأوضحت الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المستهدفين هم الأشخاص الذين قدموا في الإعلان السابق، وحصلوا على رسائل تفيد بأنهم خارج الأولوية، نظرًا لأن أعداد المتقدمين، فاقت أعداد الوحدات بكثير: معقبة : «الإعلان دا للناس اللي مجاش ليها فرصة، في الإعلان الأخير، إنها تحصل على وحدة».

 

الإسكان.. الإعلان التكميلي لمن قدم ولم يحالفه الحظ


وأشارت إلى أنه سيتم إرسال رسائل مجددا لكل من دفع مقدم ولم يسحبه وحال الرغبة في التحويل يقدم  إقرار على الموقع ورسوم جدية تحويل 6 آلاف جنيه، موضحة أن الإعلان التكميلي لمن قدم ولم يحالفه الحظ في الإعلان السابق، والتقديم في الإعلان التكميلي يوم الأحد المقبل.

الأسكان الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد التمويل العقاري الإعلان التكميلى كلمة أخيرة كراسة الشروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

بعد انفصالها.. هنا الزاهد من أمام الكعبة: فيه حاجات جميلة مستنياني

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد تعثر جيرونا.. ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024

حد الاشتراك التأميني يرتفع إلى 10 آلاف و900 جنيه.. ما هي الفوائد؟

يبدأ الأحد القادم.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل الإعلان التكميلي.. فيديو

سائق نقل يروع المواطنين بقيادة متهورة على طريق الواحات| شاهد

زيلينسكي يتواصل مع ولي العهد السعودي لبحث العلاقات وتنفيذ صيغة السلام في أوكرانيا

بايدن: حل الدولتين السبيل الوحيد لضمان الأمن طويل الأمد للإسرائيليين والفلسطينيين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من يفوز بصفقة القرن؟.. صراع اتحاد جدة والهلال لضم الفرعون المصري

خرجت بصحة جيدة.. معجزة تنقذ رضيعة فلسطينية من تحت أنقاض غزة.. فيديو

موجودة بالجسم .. مادة طبيعية تسكن الألم والصداع| اعرف كيفية تحفيزها

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

فيديو

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ