يبدأ الأحد القادم.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف تفاصيل الإعلان التكميلي.. فيديو

أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم فتح باب التقديم بالإعلان التكميلى يوم الأحد المقبل، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024.

وأكدت "مي عبدالحميد" لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق"Cservices.shmff.gov.eg"، وأنه متوافر في نحو 18 محافظة تشمل 130 ألف وحدة.



وأوضحت الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المستهدفين هم الأشخاص الذين قدموا في الإعلان السابق، وحصلوا على رسائل تفيد بأنهم خارج الأولوية، نظرًا لأن أعداد المتقدمين، فاقت أعداد الوحدات بكثير: معقبة : «الإعلان دا للناس اللي مجاش ليها فرصة، في الإعلان الأخير، إنها تحصل على وحدة».

الإسكان.. الإعلان التكميلي لمن قدم ولم يحالفه الحظ



وأشارت إلى أنه سيتم إرسال رسائل مجددا لكل من دفع مقدم ولم يسحبه وحال الرغبة في التحويل يقدم إقرار على الموقع ورسوم جدية تحويل 6 آلاف جنيه، موضحة أن الإعلان التكميلي لمن قدم ولم يحالفه الحظ في الإعلان السابق، والتقديم في الإعلان التكميلي يوم الأحد المقبل.