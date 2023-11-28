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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صندوق الإسكان الاجتماعي: تسليم 220 ألف وحدة العام المقبل

وحدات الإسكان الإجتماعي
وحدات الإسكان الإجتماعي

كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن كشف الصندوق بعد عشر سنوات من تدشينه في عام 2014، قائلة: "حققنا طفرة كبيرة في مجال الاسكان حتى إن مشروعنا أصبح من أهم المشروعات  القومية على مدار 10 سنوات والمؤسسات الدولية تتحدث عن أنه واحد من أهم المشروعات على مستوى العالم".


وقالت "مي عبد الحميد" خلال  لقاء لها عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: إننا استطعنا خلال عشر سنوات من تحقيق طفرة كبيرة رغم العقبات سواء التضخم وإرتفاع أسعار الفائدة.


وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن الصندوق استطاع تذليل العقبات حتى إستطاع الوصول إلى متوسط 8-10 الالاف عميل شهريا، وأن ماتم إنجازه هو تسليم 550 ألف أسرة تسلمت وحداتها سكنية، بالاضافة إلى نحو 70 ألف وحدة أخرى بيعت لمحافظات وجهات مثل وزارة التضامن  للوصول لشرائح لا نستطيع الوصول إليها عبر شرائح.


وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من 648 وحدة كإنشاء وأن هناك 220 ألف وحدة في مراحل تنفيذ مختلفة من أصحاب الدخول المنخفضة سيبدأ تسليمها من أول العام لحوالي  10 آلاف عميل شهريا.


وأضافت أن الإعلان التكميلي  يشمل 130 ألف وحدة سيجري طرحهم للتنفيذ ونحو 30 ألف وحدة إسكان متوسط تم طرحهم  في إعلانين سابقين وسوف يبدأ أيضاً تسليمهم.


ولفتت إلى أن إجمالي الوحدات المنجزة  قرابة مليون وحدة لمحدودي الدخل ودخولهم لا تتجاوز 3 آلاف جنيها  شهرياً مضافاً إليها 30 ألف وحدة لمتوسطي الدخل وهو رقم ضخم لم يتم تنفيذه على مدار 40 سنة.


الإسكان.. 23% نسبة الإناث المستفيدات بالبرنامج وهي نسبة  كبيرة


وأكدت أن 23% من المستفيدين من إناث بما يشمل  المراة العاملة والمعيلة والارامل وهي نسبة مرتفعة نسبة إلى أن العقارات المسجلة بأسماء سيدات في مصر لاتتجاوز نسبته 4-5%، معقبة: "من أساسيات البرنامج أنه طالما دخل السيدة يكفي دفع الأقساط يكتب باسمها".


وأردفت أنه في بدأ البرنامج قبل 10سنوات كان عدد البنوك المتعاونة ثلاثة بنوك حكومية والآن أصبح عدد البنوك 22 بنكاً و 8 شركات تقدم التمويل العقاري.

 

الإسكان.. نسبة التعثر لم تتجاوز 1% وهذه شهادة نجاح لبرامج الصندوق في 10 سنوات


وأكملت أنه من ضمن شهادات النجاح أن نسبة التعثر في السداد على مدى عشر سنوات لا تتجاوز 1%، وأن عدد الإعلانات التي تم الإعلان عنها 17 إلان في عشر سنوات وهو رقم غير قليل بواقع إعلان أو أثنين في السنة، وأن الحرص على وجود مسافة بينية بين الإعلان والآخر  حتى لا يحدث قوائم إنتظار .

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