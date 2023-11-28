ألف وحدة بالإيجار.. الإسكان الاجتماعي: تجربة لو لاقت إقبالا سوف نتوسع

قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه منذ عدة سنوات تم طرح نحو 5 آلاف وحدة بالإيجار والاقبال عليها كان ضعيفاً وكانت الثقافة السائدة حينها تتجه نحو التمويل.



وأضافت "مي عبدالحميد" خلال لقائها مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه في ضوء ارتفاع الأسعار في الوقت الراهن ومع وجود عدد من الوحدات لدى الصندوق ومع وجود بعض الطلبات لمن يفضل السكن المؤقت مثل عمال المصانع جاءت هذه الفكرة بعد كثرة الطلب على شقق الإيجار بالأماكن الصناعية لتوفير وحدات سكنية للعاملين بها بالإيجار.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في ضوء تلك المستجدات سيعاد طرح الفكرة مجدداً لمن لا يتناسب لديه شروط التمليك وقد تلاقي إقبالاً في ضوء وجود كثافة سكانية في بعض المواقع وسوف نبدأ طرح ألف وحدة تجريبياً ولو لقينا قبول وسداد الأقساط بانتظام نتوسع فيها.



وأشارت إلى أنه سوف يكون إيجارا مدعوما، أنه سيتم استهداف مستوى الدخل ورفع ربع الدخل للإيجار ويدفعه الصندوق عوضًا عن دعم، معقبة: «الشقة لو 90 مترا إيجارها 1500 جنيه هيدفع المستأجر ربع الدخل».

التقسيط على 20 عاما



وأكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا النظام يتحول إلى تمليك من خلال طلب من المستأجر، وسيتم رفع مبلغ الدعم ومن ثم التقسيط على 20 عاما، متابعة: الإعلان السابق كان به بعض العيوب وتم تلافيها في الإعلان المزمع الإعلان عنه.