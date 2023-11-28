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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعثر جيرونا.. ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024

الدوري الإسباني
الدوري الإسباني

قدم جيرونا هدية ثمينة لريال مدريد بعد التعثر أمام أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، وذلك بعد سقوط جيرونا في فخ التعادل أمام ضيفه أتلتيك بيلباو في ختام منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح جيرونا التسجيل في الدقيقة الـ55 عن طريق فيكتور تسيجانكوف، قبل أن يعدل إينياكي ويليامز النتيجة لأتلتيك بلباو في الدقيقة الـ68، وبذلك يتعثر الحصان الأسود للبطولة للمرة الثالثة هذا الموسم، بعدما تعادله 1-1 في الجولة الافتتاحية مع ريال سوسييداد وخسارته من ريال مدريد 0-3 في الأسبوع الثامن.

وبهذه النتيجة، يتقاسم جيرونا صدارة الليجا مع ريال مدريد برصيد 35 نقطة لكل منهما، مع تفوق الفريق الملكي في المواجهات المباشرة مع نظيره الكتالوني، ويبتعد ريال مدريد وجيرونا بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيهم أتلتيكو مدريد وبرشلونة، مع العلم أن هناك مباراة مؤجلة للروخي بلانكوس، وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد أتلتيك بلباو عند 25 نقطة، ليحتل المركز الخامس خلف برشلونة بفارق ست نقاط.

ترتيب الدوري الإسباني 2023-2024


ريال مدريد - 35 نقطة
جيرونا - 35 نقطة
أتلتيكو مدريد - 31 نقطة (لديه مباراة مؤجلة)

برشلونة - 31 نقطة
أتلتيك بلباو - 25 نقطة
 

2023-2024 ترتيب الدوري الاسباني الدوري الإسباني جيرونا ريال مدريد اتلتيك بيلباو برشلونة أتلتيكو مدريد

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