رياح قوية وأمطار غزيرة.. لبنان يتعرض لمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة

تعرض لبنان إلى منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة ورياح قوية وصلت إلى 90 كيلومترا بالساعة وأمطار غزيرة وعواصف رعدية.

وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية بلبنان أن المنخفض الجوي ينحسر عن الحوض الشرقي للمتوسط حيث يستقر تدريجيا اعتباراً من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.

وتوقعت الأرصاد اللبنانية أن يسود اليوم طقس غائم جزئيا، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، والتي تبقى متدنية نسبيًا خاصة في الداخل والمرتفعات.

وحذرت من استمرار تساقط أمطار خفيفة محلية خلال الفترة الصباحية، مع سقوط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

كما حذرت أيضا من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو 2000 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.