وفاة 11 عاملاً في حادث بأحد مناجم جنوب إفريقيا

أكدت شركة إمبالا بلاتينيوم وفاة 11 عاملاً في حادث وقع في أحد مناجم التعدين التابعة لها في روستنبرج، حسبما ذكرت إذاعة جنوب إفريقيا نقلاً عن المتحدث باسم الشركة يوهان ثيرون.

وقالت الشركة إن 88 عاملاً شاركوا في الحادث في عمود تعدين البلاتين رقم 11 وتم إنقاذ 77 منهم، حسبما صرح ثيرون لـ إذاعة جنوب إفريقيا.

وقالت شركة تعدين البلاتين ومقرها جوهانسبرج في بيان، إنها تقوم بجهود الإنقاذ بعد حادث يتعلق بنظام النقل الخاص بها، والذي يرفع العمال لأعلى ولأسفل في العمود تحت الأرض.

إمبالا هي إحدى الشركات المنتجة للبلاتين في جنوب إفريقيا والتي تدير بعضًا من أعمق آبار التعدين في العالم.