زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب تشيلي

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر ، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل مدينة فالبارايسو الواقعة في تشيلي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال كان على بعد 99 كلم من المدينة، وعلى عمق 47.7 كلم.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

في من ناحية أخرى، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل مدينة ويواك شمال غرب بابوا غينيا الجديدة.



وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 12 كيلومترا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، كما لم تصدر تحذيرات عن احتمالية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".