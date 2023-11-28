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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح تكميلى لـ480 وحدة بمشروع «جنة» في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

شقة الإسكان
شقة الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح تكميلى لـ480 وحدة سكنية بمشروع "جنة"، بمدينتي “6 أكتوبر - القاهرة الجديدة”، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (أونلاين) من خلال بنك التعمير والإسكان، وذلك للعملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية بمشروع جنة والتى سبق طرحها فى الإعلان السابق، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

من جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتى فى إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

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فيما قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إنه يتم استكمال سداد 20%، بالإضافة إلى “1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء” من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجر الإلكتروني، وسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70%) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة “3 أو 5 أو 7 سنوات” محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح.

بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة، ويشترط عدم سابقة الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي للمتقدم وزوجته وأولاده القصر.

كما أنه لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ويتم استكمال الإجراءات وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

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