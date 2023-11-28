عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة شكر من أسيرة إسرائيلية إلى كتائب القسام.. شاهد

الأسيرة الإسرائيلية
الأسيرة الإسرائيلية وابنتها

نشرت كتائب القسام رسالة وجهتها إحدى الإسرائيليات التي كانت ضمن الاسري في قطاع غزة، الي مجاهدي وقيادات القسام  الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز قبيل الإفراج عنها في صفقة التبادل.

وحرصت الأسيرة الإسرائيلية في رسالتها علي توجيه الشكر الي أفراد كتائب القسام اللذين رافقوها خلال أيام الأسر حيث قالت : اشكركم من أعماق قلبي علي انسانيتكم غير الطبيعية التي اظهرتموها تجاه ابنتي اميليا.

وقالت أيضا : انا للأبد سأكون اسيرة شكر لأنها لم تخرج من هنا صدمة نفسية للأبد.

رسالة الأسرة الإسرائيلية 

وفي وقت سابق؛ أفادت وكالة أنباء فلسطين الرسمية وفا؛ أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام علي مواطنين فلسطينين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم مما تسبب في إصابة اربعة أشخاص في الاطراف السفلية حيث تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

كما أصيب آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم ذاته، بجانب اعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

جدير بالذكر أن الهدنة الاولي انتهت في تمام السابعة صباح اليوم ولكن  بالامس تم الاتفاق على تمديدها ليومين اضافيين  أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.

وأوضح المصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة.

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي الشيخ، ومحمد احمد الشيخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم عز محمد شورية من منطقة عائلة علي، وأنس ناجي عطا الله من حرملة بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة الماضي، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 72 مليون جنيه| حقيقة وتفاصيل عرض بيراميدز لـ سيد عبد الحفيظ.. وما منصبه؟

أول عطلة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر.. موعدها وتفاصيل عنها

400 جنيه|سعر الذهب يتحرك مجددا.. وعيار 21 يسجل هذا الثمن رسميًا الآن

الموعد الجديد.. والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في ختام الدور الأول لدوري اليد

الحرارة تنخفض لـ15 درجة مئوية.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

مفيش تعويم اطمنوا|سعر الدولار رسميا الآن بعد بيان الحكومة بشأن توفير الأخضر

الأرصاد تبشر المواطنين بحالة الطقس.. تفاصيل

سد النهضة .. وفرة الأمطار تقلل من مخاطر الملء الرابع

ترشيحاتنا

تشمل ميناءً بحريا.. مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية بشأن تطوير المنطقة الاقتصادية بجرجوب

ميدو: الأهلي فوجئ بأداء ميدياما بدوري الأبطال.. والزمالك فك عقدة البدايات بالكونفدرالية

موعد مباراة ميلان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا| والقنوات الناقلة

ارتفاع عالمي جديد.. الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية

طرح تكميلى لـ480 وحدة بمشروع «جنة» في 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة

ادعاءات عنصرية من ميجان تثير صدمة الملك تشارلز| لماذا يُهاجم من جديد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

بسبب رسوم مسيئة للنبي.. 6 طلاب فرنسيين متهمون بالتواطؤ في جريمة ضد مدرس

درجات الحرارة تتراجع والبرودة تشتد.. ماذا سيحدث في طقس الساعات المقبلة؟

أول ماكينة ATM لشراء الذهب في مصر.. أين تتواجد وكيف تعمل؟| شاهد

فيديو

ذكرى شادية.. اللحظات الأخيرة في حياة دلوعة السينما المصرية و35 صورة من مسيرتها

تطير فيها 16 عصفورة .. عصام الشوالي يثير غضب الزملكاوية بسبب شيكابالا/فيديوجراف

استخدمته شهر علشان يحميها من التحرش.. فدوى عابد تروى تفاصيل خلعها الحجاب

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ