رسالة شكر من أسيرة إسرائيلية إلى كتائب القسام.. شاهد

نشرت كتائب القسام رسالة وجهتها إحدى الإسرائيليات التي كانت ضمن الاسري في قطاع غزة، الي مجاهدي وقيادات القسام الذين رافقوها خلال فترة الاحتجاز قبيل الإفراج عنها في صفقة التبادل.

وحرصت الأسيرة الإسرائيلية في رسالتها علي توجيه الشكر الي أفراد كتائب القسام اللذين رافقوها خلال أيام الأسر حيث قالت : اشكركم من أعماق قلبي علي انسانيتكم غير الطبيعية التي اظهرتموها تجاه ابنتي اميليا.

وقالت أيضا : انا للأبد سأكون اسيرة شكر لأنها لم تخرج من هنا صدمة نفسية للأبد.

رسالة الأسرة الإسرائيلية

وفي وقت سابق؛ أفادت وكالة أنباء فلسطين الرسمية وفا؛ أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والغاز السام علي مواطنين فلسطينين في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم مما تسبب في إصابة اربعة أشخاص في الاطراف السفلية حيث تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

كما أصيب آخرون بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم ذاته، بجانب اعتقال 6 مواطنين بينهم سيدة في مناطق مختلفة من المحافظة.

جدير بالذكر أن الهدنة الاولي انتهت في تمام السابعة صباح اليوم ولكن بالامس تم الاتفاق على تمديدها ليومين اضافيين أي للساعة السابعة صباح يوم الخميس.

وأوضح المصدر أن جنود الاحتلال داهموا عددا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة واعتقلوا زينب السجدي والدة الأسيرين مهند وراني قوار، والشاب محمد سعيد شريعة.

وفي قرية مراح رباح جنوب بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي الشيخ، ومحمد احمد الشيخ، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في المنطقة الشرقية من محافظة بيت لحم عز محمد شورية من منطقة عائلة علي، وأنس ناجي عطا الله من حرملة بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما.

وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة الماضي، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية وقطرية وأمريكية مكثفة.