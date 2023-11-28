مشاهير غيبهم المرض اللعين .. نجوم فارقوا الحياة بسبب السرطان

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض وأكثرها شيوعاً، والذي كان سبب وفاة العديد من المشاهير وتمكن مرض السرطان من هزيمة نخبة من النجوم وتوفوا بسببه كما أن المرض والموت لا يفرق بين إنسان وآخر، لا ينظر إلى غنى البعض أو فقرهم، شهرتهم أو بساطتهم، بل يقضي عليهم ..ومن اخطر الامراض واشرسها مرض السرطان الذي يهاجم ضحاياه بشراسة ..ويودي بحياتهم ..نرصد في هذا التقرير ابرز المشاهير الذين غيبهم السرطان وفقدوا حياتهم بسببه ..



المطرب شريف شاكر :

فقد الوسط الغنائي في مصر، الفنان الشاب شريف شاكر، وذلك بعد رحلة طويلة مع مرض السرطان، تسببت في ابتعاده عن الساحة الفنية طوال السنوات الماضية، وبعد معاناة مع مرض سرطان الدم لوكيميا لأكثر من عشر سنوات لتنتهي بوفاته .

شريف شاكر



الفنان اشرف مصيلحي:

توفي الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 49 عام، نتيجة إصابته بالسرطان، ذلك المرض اللعين الذي تسبب في وفاة الكثير من فنانين وأبطال ونجوم الفن المصري غادروا الحياة على إثره، واستمر أشرف مصيلحي تجربة مليئة بالمعاناة، استمرت لسنوات بعدما أعلنت زوجته أن أسباب مرضه هو السرطان، وأخفت عنه هذه الأسباب، حتى لا يؤثر الأمر على حالته النفسية ويزيد من معاناته، وظهر التأثر على الكثير من محبيه، ومحبي أعماله الفنية التي قدمها، ولكن هو السرطان الذي رحل بسببه مئات الفنانين.

اشرف مصيلحي



الإعلامية سارة حسن:

توفيت الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان،حيث تعرضت سارة حسن لأزمة صحية منذ عام 2021، وخضعت لعملية استئصال ورم خبيث، لكن ذلك السرطان أثر على صحتها ودخلت في غيبوبة،داخل إحدى المستشفيات دامت 3 أشهر مع مرض السرطان الذي أنهى حياتها ،نتيجة إصابتها بمرض نادر من أمراض سرطان المخ.

سارة حسن



شيرين الطحان:

أصيبت الفنانة شيرين الطحان بمشاكل في القلب والرئة وبعد أزمة مع مرض السرطان دامت لأكثر من أشهر وقد انتشر المرض اللعين جسد الفنانة شيرين الطحان ومكونات الدم والبوتاسيوم انتقلت الطحان للمستشفى ومع مرور الوقت تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير ،ثم توفيت ورحلت عن عالمنا، مما أثرت فى قلوب محبيها بحزن شديد.

شيرين الطحان



الاعلامية أسماء مصطفي:

في نهاية أكتوبر ٢٠٢٢ ، اصيبت الإعلامية اسماء مصطفي بوعكة صحية شديدة بسبب معاناتها مع السرطان؛ وكانت قد اعلنت قبلها بشهرين، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أن «حالتها معقدة، وتتلقى أكثر من نوع علاج كيماوي».

اسماء مصطفى

هشام سليم:

توفي الفنان هشام سليم في 22 سبتمبر عام 2022، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر يناهز الـ 64 عاما، وتم تشيع الجثمان بعد صلاة العصر باحدي مساجد مدينة 6 أكتوبر..حيث كان مصاب بسرطان الرئة ، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم

هشام سليم

مها ابو عوف :

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عمر ناهز الـ65 عاما بعد رحلة امتدت سنوات طويلة مع مرض سرطان الرئة.

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