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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: الاحتلال كان ينتقم من المستشفيات في غزة

صدى البلد

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة للتليفزيون العربي ، اليوم الثلاثاء، الاحتلال كان ينتقم من المستشفيات وهذا ما كشفناه خلال الهدنة.

وأضاف القدرة في تصريحاته للتليفزيون العربي، الاحتلال الإسرائيلي ما زال يتحكم بإدخال عدد شاحنات الوقود إلى داخل القطاع.


 وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إذا بقيت آلية إدخال المساعدات الطبية على هذا النحو فأوضاع المستشفيات لن تتغير.
 

ولفت  القدرة إلى أنه لم تصل أي مساعدات طبية أو وقود إلى مستشفيات شمال قطاع غزة.
 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: "الاحتلال الإسرائيلي ما زال يصر على إبقاء المنظومة الصحية منهارة في القطاع".

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