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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من أبو الغيط الانتخابات الرئاسية المصرية

أحمد أبوالغيط الأمين
أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل بعثة من الجامعة برئاسة السفير خليل ابراهيم الذوادي – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي، لمتابعة  الانتخابات الرئاسية المصرية المقرر إجراء جولتها الأولى خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر 2023.

جاء ذلك تلبية للدعوة التي تلقاها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية من المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن مشاركة جامعة الدول العربية في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وفي ضوء الاهتمام الذي توليه الجامعة لمواكبة الاستحقاقات الانتخابية التي تجرى في دولها الأعضاء، وانطلاقاً من حرصها على دعم وتعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ الحكم الرشيد، وضمان حسن سير العمليات الانتخابية فيها.

وتتمثل أهداف البعثة في متابعة مختلف جوانب العملية الانتخابية، بما في ذلك فترة الترشح وفترة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وعدّ وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية، وستقوم غرفة عمليات جامعة الدول العربية بالتنسيق والتواصل مع المتابعين على مدار الأيام الثلاثة للاقتراع، وستقوم البعثة خلال هذه الفترة بالالتقاء بمختلف الأطراف المعنية بالإعداد والتنظيم لهذه الانتخابات.
ستصدر البعثة بيانها التمهيدي عقب الانتهاء من عملية المتابعة، وستصدر تقريرها النهائي الذي سيتم رفعه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي سيتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرساله لاحقاً إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية. 
 

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قرار عاجل من أبو الغيط الانتخابات الرئاسية المصرية


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