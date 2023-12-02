عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

سما المصري
سما المصري

بعد مرور 3 سنوات ونصف على حبس الراقصة سما المصري، أفرجت الأجهزة المعنية عنها ، بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس و تغريمها 300 ألف جنيه، بسبب اتهامها في عدة تهم أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري، و عبر منصات التواصل الاجتماعي.. ما قصتها؟

الإفراج عن سما المصري

بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على تنفيذ الراقصة سما المصري لعقوبتها، ودفعها غرامة 300 ألف جنيه، أفرجت جهات التحقيق عنها بعد انتهاء مدة العقوبة، ومن المتظر أن تنهي سما إجراءات الخروج من محبسها خلال الساعات القليلة القادمة، ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

ولمتابعة المزيد حول أخبار الراقصة سما المصري .. تابع الفيديو جراف التالي:

سما المصري حبس الراقصة سما المصري انتهاء فترة العقوبة تغريمها 300 ألف جنيه منصات التواصل الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب بعد تراجع قوي.. وهذا ثمن عيار21

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

كهربا يجمع غرامة الزمالك كاملة.. والأزمة تنتهي خلال ساعات

القائمة جاهزة| بالأسماء.. 6 راحلين عن الأهلي.. هؤلاء للبيع والبقية لـ الاستغناء

الحكومة تعلنه رسميًا ومفيش تعويم| موعد انتهاء أزمة الدولار ومفاجأة في سعره الأن

بيراميدز يفجر مفاجأة ويطيح بالزمالك خارج الدوري الأفريقي.. وهذا أمل “الأبيض” الوحيد

الرئيس السيسي: مصر مستمرة في مساعيها للدفع نحو مسار التهدئة بـ غزة

ترشيحاتنا

سويلم: ثلثي سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من الإجهاد المائي

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وغير محددة بوقت

لادا جرانتا "أوتوماتيك" 2022 أعلى فئة .. بأفضل سعر في مصر

بعد عرض 15 قطعة نادرة بدار مزادات| خبير لـ صدى البلد: الحفر خلسة المصدر الرئيسي لتهريب الآثار منذ 2011

تعرف على موعد عودة النادي الأهلي بعد لقاء يانج أفريكانز التنزاني للقاهرة

دهس عامل نظافة وفر هاربًا.. قرار المحكمة ضد المتهم بالتسبب في وفاة مواطن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مثيرة للجدل.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها.. شاهد

بإطلالة شتوية لافتة|شاهد.. ملك قورة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

لم تجد من تحبه.. 10 صور أثارت الجدل لـ شيرين رضا بعد تصريحاتها|شاهد

بالأسود.. هاندا أرتشيل تتألق في مهرجان البحر الأحمر بجدة

فيديو

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

يهديها للشهيدة ريم.. علي الألفي يطرح أغنية «روح الروح»

معركة على الهواء| مذيع هولندي: حماس إرهابية والضيف ينفعل عليه.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ