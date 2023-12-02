بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

بعد مرور 3 سنوات ونصف على حبس الراقصة سما المصري، أفرجت الأجهزة المعنية عنها ، بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها بالحبس و تغريمها 300 ألف جنيه، بسبب اتهامها في عدة تهم أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري، و عبر منصات التواصل الاجتماعي.. ما قصتها؟

الإفراج عن سما المصري

بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على تنفيذ الراقصة سما المصري لعقوبتها، ودفعها غرامة 300 ألف جنيه، أفرجت جهات التحقيق عنها بعد انتهاء مدة العقوبة، ومن المتظر أن تنهي سما إجراءات الخروج من محبسها خلال الساعات القليلة القادمة، ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى.

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